Darthés fue condenado a 6 años de prisión en Brasil en la causa por abuso sexual tras la denuncia de Fardin

Si bien había sido absuelto, la actriz apeló y ahora la Justicia falló en contra del artista. A las 17.30 se espera que ella brinde una conferencia de prensa.

Juan Darhtés fue condenado a seis años de prisión por la Justicia en Brasil, en el marco de la denuncia presentada por Thelma Fardin contra el actor por violación, según contaron en DDM (América TV). "La Justicia brasileña, el Tribunal de Apelaciones, declaró culpable de violación a Juan Darthés. Para ese Tribunal, Juan Darthés violó a Thelma Fardin. Es la revocación del fallo de primera instancia, que conocimos el año pasado, que lo había absuelto", detalló Franco Torchia. El periodista indicó que esta tarde, la actriz hablará ante la prensa. "Hay una conferencia de prensa en Amnistía Argentina, a las 17.30, en cual va a estar Thelma. Estoy hablando con ella. Está muy feliz", remarcó. Del encuentro en la sede de Anmistía participarán también Paola García Rey, directora adjunta de dicha organización, Carla Andrade Junqueira, abogada de Fardin ante la justicia brasilera, y Martín Arias Duval, abogado ante la justicia argentina.

En noviembre del 2021, la ex Patito Feo realizó su denuncia formal en Brasil contra Juan Darthés luego de haber presentado su caso en Nicaragua, donde ocurrió el hecho. Tras el revuelvo que tomó el caso en nuestro país, el actor decidió radicarse en su país de nacimiento.

En junio del 2023 se conoció que la Justicia de Brasil decidió absolver a Juan Darthés, acusado de violación.

“Es un fallo absolutorio. Fue sometido a una investigación no solamente de un país como Nicaragua, donde directamente el Estado de Derecho no existe, sino también en la Argentina y en Brasil. Nadie puede decir hoy que Juan Darthés no fue investigado a fondo", fueron las palabras del abogado Fernando Burlando apenas se conoció al determinación favorable. Ahora, el tribunal de Apelaciones, considera que es culpable y lo condena a cumplir con 6 años de prisión.