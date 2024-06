El Senado debatirá por separado la Ley Bases y el paquete fiscal y se espera una maratónica sesión

Para el primer proyecto habrá 10 oradores por interbloque. Para el segundo, cinco. A ello se sumarán miembros informantes y cierres de bancada. Se votarán por capítulos y algunos artículos, por separado.

El Senado realizó esta tarde una discutida reunión de Labor Parlamentaria para moldear el debate en el recinto de la ley Bases y el paquete fiscal, que comenzará el miércoles, desde las 10: cada iniciativa se tratará por separado, por lo que se espera una sesión extensa que continuaría, casi con seguridad, al día siguiente.

Según informaron un par de legisladores que participaron del encuentro, consumado en el despacho de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, habrá 10 oradores por interbloque para la ley Bases, que tendrán 10 minutos cada uno. A esto deberá sumarse los miembros informantes, con 20 minutos, junto a los cierres para los jefes de bancadas, con igual cantidad de tiempo.

En tanto, para el paquete fiscal se propuso a cinco oradores por interbloque, con 10 minutos para cada expositor, además de los miembros informantes y titulares de las bancadas, con 20 minutos. Para las votaciones en particular de cada iniciativa, el acuerdo es que se vote por capítulos -se descartaron títulos, que era más general- y en algunos artículos, se hará por separado.

Para el caso de los miembros informantes, la ley Bases tendrá como defensor del dictamen de mayoría al presidente provisional del Senado y titular de la comisión de Legislación General de la Cámara alta, el libertario Bartolomé Abdala (San Luis), quien por la noche quedaría a cargo de la sesión por el viaje a Europa de Javier Milei, lo que llevará a Villarruel a comandar el Ejecutivo. En tanto, por el despacho de minoría lo hará Martín Lousteau, ya que fue el único que presentó un texto alternativo.

En cuanto al paquete fiscal, el líder de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, defenderá el dictamen de mayoría por ser el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda. Si bien se espera que se respeten los tiempos, tanto miembros informantes como jefes de bloque tendrían un aliciente en caso de necesitar algunos minutos extra. Por el despacho de minoría estará Lousteau.

Lo que todavía no se definió, de cara a la sesión especial de pasado mañana, es la posibilidad de activar un cuarto intermedio entre ley y ley, algo que no descartaron esta noche al término de la reunión de Labor Parlamentaria. Para el oficialismo, no debatir ambas iniciativas de manera conjunta significa un paso hacia atrás, debido a que cada hora que se extienda el encuentro derivará en una lupa sobre legisladores para sostener el quorum antes de las votaciones, una situación siempre delicada a la hora de las picardías.