Grave denuncia de la exdirectora del PAMI: acusa a grupo libertario de pedirle parte de su sueldo

La Dra. Marcela Coronel apuntó contra el grupo de libertarios que encabeza Ítalo Cioccolani por "exigirle dinero en concepto de aporte partidario".

Una exfuncionaria santiagueña del gobierno nacional, que estuvo al frente del Pami local, denunció que fue despedida sin justa causa y vinculó el hecho a una represalia por su negativa a prestarse a una presunta extorsión de la cúpula de La Libertad Avanza, que le exigía el 25% de su salario como contribución partidaria.

La Dra. Marcela Coronel que desde enero hasta fines de mayo estuvo designada como la directora la obra social de jubilados y pensionados delegación Santiago del Estero, manifestó que fue desvinculada del Pami "sin causa, sin motivo".

"Por WhatsApp me enviaron una resolución donde decía que estaba desvinculada y sin causa", indicó.

Efectivamente, la Dra. Coronel dejó el cargo y en su lugar, por una resolución del titular del Pami nacional, Esteban Leguizamo, a fines de mayo se designó al frente de la delegación local al Dr. Luis Degano.

Coronel denunció este mediodía que previo a su remoción sufrió "una extorsión desde el espacio de La Libertad Avanza, aquí en Santiago del Estero. A causa y consecuencia de eso, creo que lo que vino posteriormente fue la desvinculación del Pami, lo cual significa una patada a todo el trabajo que he generado como representante visible de La Libertad Avanza en Santiago del Estero".

En ese sentido, dijo que en los cuatros meses que estuvo al frente del Pami se lograron importantes avances para la prestación de servicios a los afiliados.

Coronel afirmó que quien le solicitaba el "aporte partidario" es el hoy titular de la Anses local, el Cdr. Ítalo Cioccolani. Indicó la Dra. Coronel que en un primer momento le pidió "el 25% de su sueldo, más de $600 mil", pero que luego ella se "plantó" y en marzo sólo le depositó el 15%, unos $400 mil.

Dijo que las diferencias con la cúpula libertaria de Santiago del Estero comenzaron cuando ella exigió que se le mostrara el estatuto del partido donde constaba que tenía que aportar el 25% de sus haberes para el mantenimiento de ese espacio político.

"El que me pedía formalmente era el encargado que era el contador Cioccolani. Me decía que si no aportaba iban a pasar cosas", dijo Coronel, y no quiso profundizar por ahora sobre ese aspecto.

"Desgraciadamente me genera un disgusto que personas así formen parte de algo que se está gestando", indicó Coronel de su salida y señaló que esto se hace a espaldas del gobierno nacional y que en vano trató de poner en conocimiento a las autoridades centrales de La Libertad Avanza.