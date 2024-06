La exdirectora del Pami habló de la extorsión que sufrió en La Libertad Avanza local: "Quiero que el Presidente se entere de esta situación"

Susana Coronel dijo en Radio Panorama que quienes encabezan el partido en Santiago del Estero le exigían montos que superaban el millón de pesos a modo de aporte partidario y aseguró que la comunicación entre los referentes locales se encuentra "fracturada".

La Dra. Marcela Coronel, quien se desempeñaba como directora de la delegación local del PAMI, apuntó contra el grupo de libertarios santiagueños que encabeza Ítalo Cioccolani a quienes acusó de exigirle un porcentaje de su sueldo a modo de aporte partidario.

En diálogo con Radio Panorama, Coronel especificó que estuvo en el cargo desde el 11 de enero hasta el 28 de mayo cuando recibió una carta documento comunicándole que rescindían su contrato.

Sobre el dinero que le solicitaban, explicó que se trataba del 25% de su sueldo y la "suma superaba el millón de pesos. La primera transferencia documentada es más de 600 mil pesos y se debía distribuir a diferentes CBU. Decían que era para el alquiler, insumos y artículos de librería".

"Yo en ningún momento me negué a aportar, lo hacía voluntariamente. Cuando me ofrecen el cargo me dijeron que tenía que hacer aportes. La sorpresa fue cuando me enteré que era un 25%. Al hablar con Ítalo Cioccolani, porque el monto me parecía exagerado, me dice que en un estatuto figuraba este monto. Pero nunca me hicieron ver este estatuto que yo quería leer para saber fehacientemente a dónde iban distribuidos los montos", dijo.

Coronel expresó el deseo de que "el Presidente se entere. He intentado comunicarme y he mandado varias cartas a Javier Milei y me respondieron solo una. Se está dilatando demasiado, por eso hablo ahora".

"Desde Nación me decían que tenia que hablar con los referentes políticos en Santiago pero la comunicación ya se había fracturado. No sé si me han desvinculado de La Libertad Avanza, pero de los grupos me han eliminado", concluyó.