Ángel de Brito liquidó a Fernanda Callejón tras quejarse del dinero que le ofrecían para ir a LAM

El conductor recogió el guante y le contestó picante a la morocha, quien se quejó al aire del dinero que le ofrecían para ser panelista del programa.

María Fernanda Callejón se quejó al aire en LAM, América TV, por el dinero que le ofrecían para participar como panelista del programa y Ángel de Brito no dejó pasar su comentario.

"Mi amor, 65 mil pesos no salgo de mi casa por eso. Encima tengo que pagarlo por actores y me hacen descuento, en la era Milei actualicen los valores chicos", lanzó picante la actriz desde el móvil en el que se encontraba junto a su pareja, el ex futbolista Fernando Gamboa.

"Nunca tengo problemas de hablar. Si aceptas venís al streaming y ahí charlamos todo(le dijo a Marixa Balli)", agregó visiblemente molesta con las angelitas.

Y cerró la charla de manera intempestiva desde la gala en el Teatro Colón: "Ustedes son divinas, chau Naza (Vélez), te quiero mucho".

Al observar esto que ocurrió al aire, Ángel de Brito le respondió de manera contundente desde la red social X y fue categórico: "¿65.000 pesos por dos horas de trabajo le parece poco? No vale ni 65 centavos. #LAM".

Cabe recordar que Callejón participó durante un tiempo como panelista en el programa y ahora manifestó su malestar en público por el dinero que le ofrecieron para asistir.