José Gómez: "Tenemos un presidente que dijo ser el peor enemigo del Estado y no sabe que el Estado somos todos"

El diputado nacional y referente de la CGT habló con Radio Panorama y adelantó la concordancia en la votación de los tres senadores y los siete diputados por Santiago.

A horas de definir la aplicación de la Ley Bases en el país, Radio Panorama habló con el diputado nacional y referente de la CGT local, José Gómez, quien calificó como “grave” la situación por la que está pasando el país a raíz de las decisiones del ejecutivo actual.

“Represento, con mucho orgullo, al movimiento obrero de Santiago del Estero y de poder trabajar con un gobierno abierto, con la posibilidad de recibir a los sindicatos y discutir lo mejor para cada situación, por eso es que se está durando tanto tiempo con la mesa de diálogo. Hemos propuesto, con diálogo pulido y permanente, pero ante todo con reivindicaciones, no sólo económicas, si no en todo sentido”, destacó el diputado.

A punto de entrar a una reunión de comisión, José Gómez manifestó su preocupación por la situación del adulto mayor en el país. “Estamos muy afligidos por lo que les está sucediendo a nuestros jubilados y pensionados en la actualidad. Hoy, inclusive, con lo que están percibiendo, que no les alcanza para nada, están quitándoles beneficios; en el especial el tema de los medicamentos. El 100% van a tener en algunos medicamentos lo que cobran la mínima. Esto no es así. El PAMI tiene la posibilidades de estar presente con los medicamentos, como lo vienen haciendo los últimos ejecutivos nacionales como Alberto Fernández o Mauricio Macri. Además, estamos teniendo serios problemas con le área de discapacidad en la tercera edad, como con todas las discapacidades lamentablemente. La situación es muy crítica, por eso hoy recibimos a muchos especialistas de la tercera edad, no solamente del área de salud, si no también de regímenes especiales de jubilaciones y pensiones”.

A su vez, también destacó: “Viene mucha gente a participar y todo con un mismo problema: la falta de atención del estado. Tenemos un presidente que ha dicho que el peor enemigo del estado es él mismo y no se da cuenta de que el Estado somos todos, no solamente los empleados públicos o la obra pública. El Estado somos todos; por eso estamos en una situación grave. Nuestro actual presidente está dejando de lado cosas que son fundamentales para la gente”.

Finalmente, el representante de la CGT local destacó sobre el debate de la Ley Bases: “Nos vamos a reunir con los bloques representantes de Santiago del Estero. Tenemos una concordancia en el pensamiento, la posición y votación, tanto los tres senadores como los 7 diputados por Santiago”.