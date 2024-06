El Dr. Llugdar presentará su libro sobre asuntos constitucionales y derechos humanos

El SUM del Palacio de Tribunales será el ámbito donde expondrá sobre su última obra, que fue editada por la prestigiosa editorial "Ediciones Olejnick".

En una conferencia de prensa brindada hoy, el Dr. Eduardo Llugdar anunció la presentación del libro "Miradas Constitucionales Divergentes. Un abordaje sobre temas constitucionales, normativos y jurisdiccionales", que se realizará el jueves 13 de junio, a partir de las 12 horas, en el Salón de Usos Múltiples, ubicado en el cuarto piso del Palacio de Tribunales.

Sobre el particular, el magistrado comentó que "la idea es dialogar con los presentes sobres las temáticas y transferir las experiencias que he tenido a lo largo de mi vida profesional. Ello me llevo a pensar que cuando se habla de razonabilidad, que es lo que se busca para definir las respuestas que debe dar un tribunal si realmente alguien es dueño de la razonabilidad”.

De inmediato, se preguntó: “¿Por qué hablo de divergentes?, porque en los mismos cuerpos colegiados hay miradas diferentes, por eso existen disidencias o salvamentos, como le llaman en otros lugares de Latinoamérica. Es porque el juez que se aparta no ve razonable la respuesta, sobre todo cuando son de Derechos Fundamentales, que da la mayoría o no está de acuerdo con la ponencia del juez".

"En estos debates, agregó, se aborda la función judicial sin corporativismo. Corporativismo referido a decir que los jueces somos unos semidioses, que tenemos la infalibilidad por la posición que tenemos y poder, no dentro de un marco de falacias contra las personas, sino con debates de razones jurídicas y establecer puntos de vista diferenciados".

Más adelante, el vicepresidente primero del Superior Tribunal de Justicia acotó: "Esto también ha sido una conjunción de los debates, que tengo en las maestrías y curso de posgrado que dicto a lo largo de la geografía latinoamericana y dónde intercambio estas opiniones con los cursantes que también son profesionales. Muchos de ellos son jueces e investigadores, por ello, quise volcar la experiencia para poner un punto de discusión".

Durante la presentación de la obra, participarán prologistas, personas que conocen la trayectoria del autor para conocer el contexto donde ha sido desarrollado el libro, así como también personalidades que se conectarán en forma virtual desde el exterior y de distintos lugares del país.

El libro recopila artículos de investigaciones académicas del autor, así como experiencias prácticas, en función del ejercicio de la magistratura como miembro del máximo tribunal judicial de la provincia.

Cabe destacar que el Dr. Llugdar lleva más de treinta y cinco años como abogado, de los cuales desde hace veinte se desempeña como juez del Superior Tribunal de Justicia. También integró el Consejo de la Magistratura provincial durante nueve años.

Asimismo, es catedrático y ofrece conferencias y capacitaciones vinculadas a temáticas de Derechos Humanos, Derecho Constitucional y otras ramas del Derecho, tanto de manera presencial como remota.