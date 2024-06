Mito vs. realidad: los parches de vitaminas, ¿son realmente efectivos?

La publicidad plantea que son una buena forma de no tener que depender de la dieta, pero ¿qué tienen de útiles? ¿Realmente sirven de algo?

Se ven decorados con vistosos colores y, entre otros muchos beneficios, prometen llenar el cuerpo de energía, fortalecer el sistema inmune o dejar una piel radiante. Por mucho que se vean en TikTok, la eficacia de los parches transdérmicos de vitaminas sería limitada. “Cada parche administra vitaminas por vía transdérmica a través de la piel y directamente al torrente sanguíneo para una mayor absorción en comparación con las pastillas de suplementos. La liberación sostenida de los ingredientes se produce durante 8 a 12 horas y cada parche puede ofrecer beneficios y resultados instantáneos. Solo un parche al día es suficiente para brindar las vitaminas que se buscan, sin agregar rellenos ni ingredientes cuestionables”, plantea en común la publicidad. Pero, ¿qué dice la ciencia? Investigadores de la Universidad de Carolina del Norte observaron que, transcurridos 12 meses, el 19% de los pacientes tratados con parches presentaba una deficiencia de vitaminas D y B6. Un hallazgo muy similar al alcanzado por la Universidad de Iowa que, a partir de los resultados de su estudio, concluye de forma contundente que “los usuarios de parches multivitamínicos tienen una probabilidad mayor de presentar una deficiencia de vitamina D y menores concentraciones plasmáticas de varias vitaminas y minerales”. No se trata sólo de que no sean eficaces o no. Tampoco son necesariamente inocuos. O lo que es lo mismo, no hay garantías de que sean seguros. Tal es así que “pueden dar lugar a la aparición de molestas reacciones cutáneas, caso de una dermatitis por contacto por alergia a los materiales del parche”, apunta el doctor Fernando José García, del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (SUMMA 112). El uso de parches terapéuticos no es una novedad. Hace muchos años se convive con ellos en terapias para dejar de fumar, con los clásicos parches de nicotina. En cierta forma, los parches de vitaminas funcionan de un modo parecido. Para el caso de los parches de nicotina, lo que estos hacen es ir secretando pequeñas cantidades de esta, que pasan al torrente sanguíneo, y “permiten” a la persona que quiere dejar de fumar sentir un cierto alivio de la dependencia de esta sustancia. La dermatóloga canadiense Geeta Yadav recuerda que la piel solo es permeable hasta cierto grado y que el tamaño y la solubilidad de las partículas importa. ¿Qué quiere decir esto? ”Las vitaminas solo se pueden administrar de manera transdérmica si se formulan como nanopartículas y se encapsulan en sustancias lipofílicas”. Y eso no sucede con los parches de vitaminas. Razón por la que considera que “hay muy poca evidencia de que los parches de vitaminas transdérmicos puedan ser efectivos”. “La mejor fuente de vitaminas son los alimentos, muy especialmente las frutas y verduras, por lo que los suplementos no resultan necesarios cuando se sigue una dieta variada y equilibrada”, resumen los expertos.