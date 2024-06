Virginia confesó que vivió un romance con un jugador de Gran Hermano antes de ingresar a la casa: “Fue de madrugada”

Tras abandonar el reality, la humorista contó que tuvo varios encuentros con un participante. Además, detalló cuál fue su reacción al encontrarlo en el programa.

Durante su paso por Gran Hermano (Telefe), Virginia se destacó por su humor, por sus llamativas caídas, sus lágrimas de emoción y hasta su cruce con Furia. Entre esos detalles, los seguidores del programa también sospecharon de un posible romance entre ella y Darío. Desde sus gestos hasta sus diálogos, todo indicaba que algo pasaba. Y si bien ellos nunca negaron que se conocían de antes, lo cierto es que los fans no se equivocaron.

En ese contexto, este miércoles, la comediante visitó el programa de A la Barbarossa (Telefe), en el que Pía Shaw le preguntó por esta cuestión: “¿Es cierto que en la adolescencia él y vos se dieron unos besos?. Darío y ella se dieron unos besos”. Sin escapar a la pregunta, Virginia fue directa y reveló: “Si, fueron unos besos. Pero te hablo de los 18 años”.

Luego, la comediante dio más detalles de cómo fue el encuentro con el vendedor de autos. “Yo no lo quería decir. Pero todo lo que él dijo es real. Nos vimos cinco o seis veces en la vida. Fue de re pendejos. Tal es así que fue el típico apriete así de pelotudos y nunca más. Fue de madrugada, imagino que después de algún boliche”.

Aún así, los panelistas insistieron en otro detalle, el cual resaltaba que Darío había estado con una amiga de Virginia. Sin vueltas, la exparticipante reconoció: “Él salió con una amiga mía, cuando estaba separado, no fueron novios, pero salieron un tiempo”.

Con todo este panorama, Virginia detalló cómo fue su reacción al ver entrar Darío a la casa de Gran Hermano. “No pensé en el chape de la adolescencia, dije: ‘Lo conozco de ser el novio de mi amiga’. Nos miramos, hablamos... Él obviamente sabía que yo estaba adentro. Me sorprendió un montón, pero enseguida reconocimos que nos conocíamos”, explicó la humorista.

Tras salir de la casa de Gran Hermano, Virginia debió enfrentarse al grupo de panelistas que día a día analizan a los jugadores. En ese sentido, Eliana Guercio y Laura Ubfal expresaron su fanatismo por Furia. “Cuando hablas de dignidad yo quisiera saber en qué entra ahí cuando intentaste incitar a la violencia provocando un empujón de Furia a Florencia para que la pudieran sacar, o cuando le dijiste que era una caca humana”, le consultó Eliana a lo que Virginia le explicó: “Yo no le dije a Flor que provoque nada, yo dije ‘si Furia te empuja, la sacás’.

De todos modos, sacan las cosas de contexto”. “Pero cuando hablamos de dignidad, hablemos con toda la propiedad de la palabra”, le insistió la panelista, a la exparticipante quien se puso firme en su postura: “Yo tengo muchísima dignidad. Por eso siempre le contesté a Furia”. “No me iba a quedar callada ni por miedo ni por paj.. cuando estaba ofendiendo a mi hija y haciéndole pasar unos días que, teóricamente, los familiares iban para pasarla bien. Se la agarró de la nada, porque mi hija no le hizo absolutamente nada, le hizo pasar días feos y yo me calenté”.

Por su parte, Virginia cerró indignada: “Entonces yo hablo de que tengo dignidad porque le iba a contestar aunque el fandom después me saque. Me importa un cho…”, concluyó. Aunque la cosa no terminó ahí, Demo también discutió con Laura Ubfal y en el medio de un ida y vuelta le planteó picante: “En algún momento puedo terminar de hablar algo o vamos seguir así…”, comentó causando la risa del resto del panel. A lo que la periodista se defendió: “No, es que te quiero preguntar para que contestes”. En tanto, Virginia le dijo sin filtro: “Es que te estoy contestando, parece que ven otro programa ustedes”, concluyó en respuesta a ambas panelistas que son defensoras de Furia.