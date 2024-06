Ley Bases: los gobernadores convocan a una cumbre ante el rechazo al impuesto a las Ganancias

La ley Bases volverá a Diputados con modificaciones. Javier Milei blindó facultades delegadas y, por ahora, los gobernadores se quedan sin fondos del Impuesto a las Ganancias.

Los gobernadores "dialoguistas" fueron los grandes derrotados en la madrugada del Senado. Cuando parecía que Javier Milei se quedaba sin facultades delegadas, Victoria Villarruel desempató en favor del Presidente mientras que los mandatarios provinciales de la UCR, PRO y partidos provinciales aportaron sus votos para el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional pero en la madrugada de hoy se quedaron sin la restitución del impuesto a las Ganancias, fondos coparticipables que iba a reforzar las deterioradas finanzas de las provincias. El traspié del impuesto a las Ganancias, que en rigor afecta la recaudación tanto de Nación como de las provincias, motivo la convocatoria a una cumbre de los gobernadores de Juntos prevista en principio para el miércoles 26 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sería la previa a la votación en Diputados de la ley Bases y el paquete fiscal con los cambios introducidos en el Senado. "Los gobernadores terminaron presos de su propia interna por Ganancias. Los patagónicos como Claudio Vidal (Santa Cruz) y Ignacio Torres (Chubut) votaron en contra y complicaron al resto", explicó un mandatario de Juntos ante la consulta de Ámbito. Te recomendamos: Julio Burdman: "El éxito del gobierno con la Ley Bases es un gran logro" De todos modos, en las provincias confían en la máxima "pacta sunt servanda" y ya contarían con un compromiso de Casa Rosada para insistir en Diputados con la reposición de Ganancias que anoche fue rechazada por el Senado. El anuncio de Luis "Toto" Caputo de la inminente retracción del impuesto PAIS, hace que los fondos de Ganancias y Bienes Personales se vuelan también clave para la recaudación de la Nación. El "plan canje" entre la Casa Rosada y los gobernadores consistía en la aprobación de la ley Bases, con facultades delegadas en materia económica, financiera, administrativa y energética por el termino de un año, a cambio de la reposición del impuesto a las Ganancias. Con esos fondos coparticipables, las provincias podrían enfrentar la complicada caída de la recaudación en sus distritos, sumado al ahogo financiero que enfrentan por el corte del envío de ATN, subsidios para el transporte, fondos para obra publica y hasta la supresión de Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). Te recomendamos: Tras la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal, suben hasta un 8% las acciones argentinas en Wall Street Ahora el escenario se dio vuelta y los gobernadores pasan a depender de Javier Milei en en regreso de la ley Bases y el paquete fiscal a Diputados. Para poder blindar la reposición de Ganancias, rechazada en la madrugada en el Senado, los gobernadores dialoguistas deberán ahora esperar que La Libertad Avanza insista con ese capitulo durante la votación que se vendrá en la Cámara baja. Como ese apartado se rechazó con mayoría simple, con la misma mayoría Diputados podría insistir en la redacción original y dejar sin efecto el rechazo del Senado. Las provincias quedarán así más expuestas a las presiones de la Casa Rosada de cara al regreso de los proyectos a Diputados. Por ejemplo, deberán colaborar para reconstruir el articulado vinculado a privatizaciones. En el Senado, los bloques dialoguistas habían logrado bajar a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA de la lista de empresas a privatizar. Pero Diputados, como Cámara de origen, podría insistir con la versión original para volver a declarar esas tres empresas sujetas a privatización. La restitución del Impuesto a las Ganancias sumó 41 votos negativos en el recinto frente a 31 afirmativos, ya que, a los 33 senadores de Unión por la Patria se sumaron los sufragios de los radicales Maximiliano Abad, Martín Lousteau y de María Huala (PRO), Edgardo Kueider (Unión Federal), Mónica Silva (Juntos por Río Negro) y Federal Edith Terenzi (Cambio Federal), entre otros. Te recomendamos: El Gobierno celebró la aprobación de la Ley Bases en el Senado y anticipó que convocará a la oposición Los senadores patagónicos rechazaron la restitución de Ganancias y quedaron al borde de los dos tercios, una mayoría que hubiese detonado las negociaciones en Diputados ante la imposibilidad del oficialismo, y sus aliados, de sumar esa mayoría en el regreso de la Ley bases y el paquete fiscal, con modificaciones, a la Cámara de origen. El capítulo rechazado buscaba restituir el impuesto a las Ganancias para los sueldos superiores a $1,8 millones para los solteros y de $2,2 millones para los casados, y era un pedido especial de gobernadores de Juntos por el Cambio. Los gobernadores de Juntos mantuvieron esta semana un encuentro virtual y acordaron reunirse a fin de mes en la Ciudad de Buenos Aires para coordinar no solo os votos para restituir Ganan citas sino también para diseñar una postura unificada de cara a la eventual convocatoria al Pacto de Mayo, ya el 9 de julio en Tucumán. El objetivo de reponer Ganancias apuntaba a que las provincias recuperen los fondos coparticipables que dejaron de percibir cuando Sergio Massa eliminó la cuarta categoría y sostuvo el impuesto para los sueldos altos superiores a dos millones de pesos. El oficialismo tampoco lograr aprobar Bienes Personales, ya que, fue rechazado por 37 contra 35 votos. El Gobierno proponía aumentar el Mínimo no Imponible a partir del cual se iban a comenzar a pagar Bienes Personales con lo cual se iba a tributar a partir de 100 millones de pesos en lugar de 27 millones como está en la ley vigente. En Casa Rosada, y luego de la partida de Javier Milei rumbo a Bari, Italia, para participar del G7, era todo optimismo. "Es emblemático haber dado una muestra de que una fuerza tan minoritaria en ambas cámaras puede lograr la sanción de una Ley tan importante. Es demostrar que tenemos recursos en ambas cámaras para lograr la transformación de la Argentina. Nos hablan de falta de gestión. Y me pregunto si falta de gestión es haber sacado a la Argentina de la hiperinflación y los peligros que estaban por desatarse", aseguró Guillermo Francos. Te recomendamos: Tras ser aprobada la Ley Bases, siguen los disturbios a las afueras del Congreso "Quedaron cosas en el camino que vamos a recuperar como Ganancias y bienes personales. Vamos a insistir en las privatizaciones, presentaremos proyectos concretos. El Pacto de Mayo nació para ser en mayo, pero podemos esperar a junio o julio. Yo lo haría el 9 de julio en Tucumán el día de la independencia, ojalá podamos hacerlo. Independencia es sinónimo de libertad. Y en Tucumán porque hemos trabajado codo a codo con el gobernador, quien a pesar de ser de un signo político opositor entendió el momento político de la Argentina. Hay varios gobernadores que han trabajado en esto. Tengo que destacar a varios que han trabajado más allá de su signo político. Todos los de Juntos por el Cambio han apoyado el proyecto", fue el mensaje tranquilizados que el jefe de Gabinete le envió a los gobernadores.