Julio Vaccari fue presentado como nuevo DT de Independiente: "Me encanta la presión"

El flamante entrenador del Rojo aseguró que está "capacitado para ponerle el pecho a la situación" y está "contento con la posibilidad".

Independiente le dio la bienvenida a su flamante director técnico: Julio Vaccari fue presentado en conferencia de prensa, al día siguiente de la victoria contra Banfield en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini por la quinta fecha de la Liga Profesional. "Estoy capacitado para ponerle el pecho a la situación", expresó, sin vueltas.

El exentrenador de Defensa y Justicia y Vélez regresó de sus vacaciones en los últimos días y tuvo su presentación oficial este mediodía. Firmó un contrato hasta diciembre de 2025 con el club de Avellaneda y será el reemplazante de Carlos Tevez. "Estoy muy contento por esta posibilidad. Uno siempre se ilusiona con los proyectos y, en este caso, por la institución a la que estoy viniendo. Para mí hay cosas importantes a la hora de tomar decisiones. Una, la más importante, es el sentir. La idiosincrasia y la manera de ver el fútbol, la verdad, están muy emparentadas. Eso hace que la ilusión sea más grande", afirmó.

A su vez, remarcó que Marcelo Bielsa y Gabriel Heinze lo "ayudaron mucho" en su formación como entrenador y aseguró que le "encanta la presión". En ese sentido, explicó por qué aceptó el desafío del Rojo en este momento delicado en cuanto a lo institucional: "¿Por qué Independiente y por qué no otra? Porque está el olor a sangre. Me encanta. Eso lo disfruto. La preparación para mí es constante. No termina nunca en el entrenador".

Julio Vaccari llega a Independiente acompañado por Gastón Machín, Gino Navone y Gastón Saccani como ayudantes de campo. Luego del receso por la Copa América, el plantel del Rojo iniciará la pretemporada el 27 de junio.

Incertidumbre por el mercado de pases de Independiente

A la espera de la presentación oficial de Julio Vaccari como el nuevo entrenador, los dirigentes de Independiente son cautos con el tema de los refuerzos y es que todo está supeditado a si se levantan las millonarias inhibiciones. El club no se desprenderá de ningún jugador en el caso de que no pueda incorporar en este mercado de pases.

El DT analizará un par de días al plantel y a partir de ahí verá cómo hace para afrontar la temporada. Por ejemplo, Julio Buffarini y Edgar Elizalde arrancan muy de atrás, pero lo cierto es que el ex-Defensa y Justicia los quiere ver primero porque no nos conoce.