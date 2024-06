Cómo seguirá la moratoria vigente para jubilados tras la aprobación de la Ley Bases

En una entrevista de Radio Panorama con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, habló sobre la importancia de la continuidad de la moratoria previsional tras la aprobación de la Ley de Bases.

En el espacio El Dueño de la Tarde, de Radio Panorama, el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, se refirió a los desafíos que enfrentan las mujeres para alcanzar los requisitos necesarios para jubilarse, la situación actual de la moratoria y los posibles impactos de su discontinuidad.

Semino subrayó que "el 0% de las mujeres llegan a los 64 años sin completar 30 años de aportes", un requisito fundamental de la ley vigente para acceder a la jubilación. Este dato no refleja una falta de trabajo por parte de las mujeres, sino más bien una realidad laboral caracterizada por trabajos no registrados. Las mujeres han laborado durante toda su vida, muchas veces en empleos informales que no permiten acumular los aportes necesarios.

La moratoria previsional se ha mostrado como una herramienta crucial para que las mujeres puedan acceder a los beneficios de la jubilación. Según Semino, la ley, que fue votada en 2021, tenía un objetivo de alcanzar a unas 800,000 personas, señaló y agregó que hasta la fecha, casi 500,000 individuos han ingresado al sistema mediante esta moratoria, dejando un margen relativamente pequeño para alcanzar el objetivo total.

La moratoria está prevista para concluir en marzo de 2025. Semino advirtió que, de interrumpirse, resultaría en una discriminación hacia las mujeres que cumplen con los requisitos establecidos por la ley pero no han podido acceder aún al beneficio. Desde una perspectiva fiscal, Semino argumenta que el costo es "prácticamente inexistente" y que no representa una carga significativa para el sistema.

Semino también destacó que, de los 7.5 millones de jubilados en el país, casi 5 millones han accedido a la jubilación mediante moratorias. Esta cifra refleja la importancia y el alcance de esta medida en el sistema previsional argentino.

A su vez, también remarcó que la discusión sobre la continuidad de la moratoria previsional es esencial para garantizar la equidad y el acceso a la jubilación de las mujeres en Argentina. Semino insta a los legisladores y a la sociedad a considerar el impacto positivo de la moratoria y a trabajar para su extensión más allá de 2025, asegurando así que todas las personas que cumplan con los requisitos puedan acceder a sus derechos jubilatorios sin discriminación ni barreras adicionales.