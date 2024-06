Independiente de Fernández e Instituto Santiago abren la 6ª fecha de la Liga Santiagueña

Los de la Capital del Agro quieren escaparse como único líder de la zona Robles, mientras que los de San Marcos quiere alcanzar la punta.

Comienza un nuevo capítulo del Torneo Anual que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol con la disputa del choque entre Independiente de Fernández e Instituto Santiago, por la 6ª fecha de la zona Robles. Juegan desde las 15 en el estadio Luis Adolfo Galván.

El elenco de la Capital del Agro, líder junto a Sportivo Fernández con 8 puntos, llega de quedar libre en la fecha pasada, mientras que los de San Marcos, a tres unidades, vienen de perder ante Unión de Beltrán.

Programación de la 6ª fecha:

Viernes

15.00 - Independiente de Fernández vs. Instituto Santiago

Domingo

16.00 - Estudiantes vs. Unión Santiago

16.00 - Central Argentino vs. Villa Unión

16.00 - Banfield vs. Atlético Clodomira

16.00 - Atlético Forres vs. Independiente de Beltrán

16.00 - Unión de Beltrán vs. Defensores de Forres

Lunes

15.00 - Mitre vs. Güemes

16.00 - Agua y Energía vs. Sarmiento

Martes

15.00 - Yanda vs. Central Córdoba