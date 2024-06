El sueño de la paternidad hecho realidad: "No es fácil la vida de los que quieren tener hijos y no los tienen"

La historia de José Ignacio Gómez y su esposa es un testimonio inspirador sobre los desafíos y las alegrías de la adopción, recordándonos que el amor y la paciencia pueden transformar vidas y cumplir los sueños más profundos.

José Ignacio Gómez y su esposa han recorrido un largo camino antes de escuchar, por primera vez, un sentido "¡Feliz día, papá!" de su hija adoptiva. La pareja, después de múltiples intentos de ser padres biológicos, encontró en la adopción la vía para cumplir su sueño.

"No es fácil la vida de los que quieren tener hijos y no los tienen", reflexiona José Ignacio. Casado con su esposa desde hace 14 años, comenzaron su búsqueda de hijos pocos meses después de la boda, pero los esperados hijos nunca llegaron. "Recorrimos muchos médicos, buscando una respuesta que no encontramos. Es muy difícil, es una lucha constante, sobre todo cuando uno ve que todos sus amigos y compañeros de la misma generación empiezan a tener hijos y vivencias que uno no tiene. Todos los meses esperar que venga y nunca venía", comparte con sinceridad.

Ante la ausencia de respuestas médicas y después de muchos intentos fallidos, la pareja decidió iniciar un proceso de adopción. "Hay que romper con la vieja leyenda que dice que la adopción es un proceso muy engorroso y burocrático", comenta José Ignacio. Aunque reconoce que el proceso tiene sus exigencias, desde la presentación de una nota formal por parte del matrimonio hasta la participación en análisis psicológicos y cursillos, la peor parte es la espera. "Nosotros esperamos tres años y medio, hasta que me llamaron y me avisaron que había una niña", recuerda.

Al día siguiente del esperado llamado, José Ignacio y su esposa se dirigieron al lugar indicado donde les informaron sobre una niña de casi tres años. A partir de ese momento, comenzaron un proceso de vinculación con la pequeña, que culminó en el primer Día del Padre para José Ignacio. "El primer Día del Padre fue muy especial para mí", confiesa con emoción.

A pesar de la alegría, la paternidad también trajo consigo temores. "Son emociones lindas, pero también da mucho miedo no estar a la altura de las circunstancias", admite. Sin embargo, José Ignacio siente un profundo agradecimiento hacia su hija, quien, según sus palabras, les salvó la vida. "El agradecimiento es para con ella".

Para aquellos que consideran la adopción, José Ignacio tiene un mensaje claro: "Si tienen amor y ganas de paternar, es empezar a vivir una vida totalmente distinta". Además, destaca la importancia de mantener y fomentar los vínculos familiares, ya que su hija tiene hermanos adoptados por otros matrimonios. "Entre todos debemos aprender a generar vínculos entre los hermanos, por eso charlamos, somos amigos. A nosotros la vida nos cambió por completo hace dos años", concluye con satisfacción.

La historia de José Ignacio Gómez y su esposa es un testimonio inspirador sobre los desafíos y las alegrías de la adopción, recordándonos que el amor y la paciencia pueden transformar vidas y cumplir los sueños más profundos.