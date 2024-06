El senador Pablo Blanco denunció que recibió amenazas por votar a favor de la Ley Bases

Denunció que la amenaza fue al llegar al aeropuerto de Río Grande.

El senador fueguino Pablo Blanco denunció que fue amenzado al llegar al aeropuerto de Río Grande esta madrugada. Según afirmó, lo recibieron con pancartas amenazadoras y "dispuestos a realizar agresiones directas".

La situación escaló a tal punto que el legislador tuvo que ser acompañado por integrantes de la PSA, quienes le ofrecieron salir en un vehículo por una puerta lateral.

“No es casualidad que cuando el kirchnerismo no está en el poder vuelvan los escraches perfectamente organizados. Las amenazas y la violencia no conducen a nada. Los que tienen miedo son ellos porque se les acaba la joda. La patria no está en peligro, peligran sus privilegios", aseguró Blanco.