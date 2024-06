El dólar blue registró la mayor suba diaria en más de tres semanas y quedó a un paso de su récord

El dólar blue rebotó $35 este viernes y anotó su quinta suba semanal al hilo.

El dólar blue subió a $1.250 para la compra y a $1.280 para la venta este viernes 14 de junio, según un relevamiento en las cuevas de la City. En la jornada previa el informal había retrocedido fuerte gracias a la aprobación de la ley Bases y el paquete fiscal, así como una mayor tranquilidad de las reservas por el acuerdo del swap con China. En esta rueda la divisa rebotó $35 al alza, por lo cual la brecha con el oficial se ubicó en el 41,7%. El jueves el billete llegó a desplomarse $65 el jueves aunque terminó con una merma de $40 a raíz de la euforia del mercado por la cadena de logros políticos y económicos que el Gobierno pudo exhibir en las últimas horas. De esta manera, el dólar blue subió por quinta semana al hilo y cerró con un alza de $15 tras la aprobación de la ley Bases en el Sanado, que ahora vuelve al trámite legislativo en la Cámara de Diputados, y el acuerdo por el swap de monedas con China, luego de varias semanas de incertidumbre respecto a estas negociaciones y sobre el futuro de las reservas, ya que de no sellar un pacto el Central debía desembolsar u$s5.000 millones para cancela el tramo de libre disponibilidad. El jueves, el Gobierno, además, recibió el visto bueno del FMI a la revisión del acuerdo con Argentina, que activa un desembolso de u$s800 millones, y el INDEC informó que la inflación se desaceleró al 4,2% en mayo, que significó la cifra más baja desde 2022. Sin embargo, a pesar de estas buenas noticias para el billete paralelo no logró cerrar la semana sin un balance negativo, ya que trepó $15. En ese sentido, el operador Gustavo Quintana explicó que la suba puede deberse a que este mes "comienzan los pagos de aguinaldos y los anticipos de vacaciones de invierno", así como también destacó el valor del dólar turista, que actualmente está muy caro ($1.475,20), lo que deriva la demanda al blue. Asimismo, resaltó que la tasa de interés continúa siendo negativa y que aún restará esperar unos días para que se acomode. "Todavía no hay una suba generalizada que estimule el cambio de portafolios, y además hay bancos que comenzaron a remunerar depósitos a plazo en dólares, lo cual si bien es una tasa muy baja, estimula la tenencia de depósitos en dólares", precisó. Por su parte, el economista Gustavo Ber vaticinó que en adelante "los dólares financieros y el libre transitarán una etapa de mayor calma". Esta presunta calma podría "llevar a las cotizaciones a ceder hasta los $1.200, a partir de un mayor apetito por las colocaciones en pesos ante las tasas positivas", analizó.