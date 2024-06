El Pato Fillol está en Santiago para presentar las Copas de la Selección Argentina

El legendario arquero llegó este viernes a nuestra provincia para participar el domingo de un evento muy especial en Las Termas.

Ubaldo Matildo Fillol, o simplemente el “Pato”, llegó este viernes a Santiago del Estero para presentar las Copas ganadas por la Selección Argentina.

El legendario arquero campeón mundial en 1978, pisó suelo santiagueño y expresó sus sensaciones.

“Vine con los clubes que jugué y en algunos eventos después que dejé de jugar. Jugué con Luis Galván, con el Chango Cárdenas y con Pablo Federico Díaz en Racing”, comenzó diciendo el legendario arquero.

Consultado sobre si jugaría en el fútbol de hoy contestó, “si, hay jugadores que están por encima de los sistemas y a nivel mundial, no tengo ninguna duda, es más no se si jugaría mejor. Me adaptaría al juego con los pies”.

Sobre los arqueros del fútbol argentino dijo, “el Dibu Martínez no tuvo historia aquí, pero fue allá y creció, pasó lo mismo con Benítez, que estaba en Quilmes y ahora en el fútbol inglés, pero igualmente sigue prevaleciendo la materia prima”.

Por último sostuvo, “yo me siento muy identificado con esta Selección, como creo que todo el pueblo argentino porque hizo un gran Mundial en Qatar teniendo al mejor jugador del mundo como fue en el 86 con Diego. Me gusta mucho el mensaje de Scaloni, siempre exigente como si no hubiese ganado nada, como los jugadores en la cancha, el que entra no quiere salir, hay una linda pelea que es buena para el fútbol”.

UN DOMINGO MUY ESPECIAL



El evento tendrá lugar en el Centro Cultural General San Martín de Las Termas de Río Hondo el domingo 16 de junio desde las 9 de la mañana hasta las 18. Se exhibirán las Copas del Mundo, la Finalissima y la Copa América, conquistadas por la Selección Argentina durante la era de Lionel Scaloni entre 2021 y 2022.

El mismo será gratuito y abierto a todo el público, gerarará una gran expectación y contará con la presencia de numerosas personalidades del ámbito futbolístico tanto a nivel provincial como nacional. La participación del “Pato” Fillol, una de las figuras más queridas del fútbol argentino, será un atractivo adicional para los turistas que aprovecharán el fin de semana largo que coincide con el Día del Padre.

Durante la jornada se sortearán regalos especiales como camisetas, pelotas y banderas de la selección de Lionel Messi. Además, se proyectarán películas y videos del Mundial de Qatar, donde el equipo nacional obtuvo su tercera estrella mundial.