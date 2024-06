Scaloni tiene la lista de la Selección, no la quiso dar y sólo confirmó a Garnacho para la Copa América

El DT de la Albiceleste aseguró que tiene decidido la nómina, pero que aún no se la comunicó a los jugadores tras la goleada ante Guatemala.

"Los tengo pero todavía no se lo dije a ellos. Después lo sabrán", fue lo primero que dijo en conferencia de prensa tras la victoria, en Washington. En ese sentido, explicó: "Tomamos decisiones en base a lo que vemos en los partidos y entrenamientos, las sensaciones y lo que el equipo pueda necesitar. Si no, hubiera sido diferente la lista. Hemos tenido bastantes complicaciones y la decisión siempre pasa por lo mejor para el equipo. La lista siempre es pensando en lo mejor. Han quedado chicos afuera que podrían haber estado. Por suerte están todos bien y las decisiones son en base a lo que vimos en los entrenamientos y partidos".

Por otra parte, confirmó en la lista a Alejandro Garnacho, joven estrella del Manchester United que no jugó ante Ecuador ni Guatemala. "No se dio el partido. hay que ser muy cuidadoso con esto. No es fácil, no es lindo dejar afuera. Sobre todo, están todos en el vestuario. Pienso como si sería yo. Cualquier cosa que pueda decir errada o no... Ellos lo pueden tomar mal y lo que menos quiero es eso. Garnacho va a estar. No digo más de nadie", lanzó.

Qué dijo Scaloni del nivel de Valentín Carboni en la Selección Argentina

Lionel Scaloni destacó el gran partido de Valentín Carboni: fue titular, le cometieron un penal e incluso se llevó un elogio de Messi. "¿Qué esperaba? Lo que hizo. Es un chico joven, con proyección. Tuvo un partido bueno. Ha sido difícil para él por el contexto y ante un rival duro. Estamos contentos con su partido. Nos puede aportar. Ya veremos si viene o no al final", dijo el DT sobre el joven atacante del AC Monza, quien se ilusiona con meterse en la lista de 26 para la Copa América.