Subió a un auto por error y cuando llegó el dueño se quedó sin palabras: “Me muero de la vergüenza”

La mujer, cargada con comida, se acomodó en el asiento del acompañante sin imaginar que estaba en otro vehículo.

Los videos de situaciones insólitas y divertidas suelen ser un éxito en plataformas como TikTok, donde historias sorprendentes encuentran rápidamente su audiencia. Una reciente confusión en Merlo, provincia de Buenos Aires, se convirtió en el último ejemplo de este fenómeno viral. La protagonista, una mujer distraída, se subió al auto equivocado mientras llevaba unos panchos con papas, provocando una reacción divertida que fue captada en video y compartida en las redes sociales.

El episodio comenzó de manera bastante común: dos autos “similares” estacionados cerca uno del otro. La mujer, concentrada en la comida que llevaba, abrió la puerta del acompañante de uno de ellos, de color gris y se acomodó sin percatarse de que no era su vehículo. El dueño del automóvil, al darse cuenta de la escena, no pudo evitar la risa y decidió grabar el momento.

El usuario de TikTok, Wailers Music, subió el video que muestra cómo se acercó y le indicó a la mujer que levantara el seguro para poder abrir la puerta. Fue en ese momento que ella se dio cuenta del error. Su auto, un vehículo blanco, estaba estacionado justo detrás. La reacción de la mujer, una mezcla de sorpresa y vergüenza, fue capturada en el clip mientras repetía: “Me muero de vergüenza”.

Lejos de enojarse, el dueño del vehículo tomó la situación con humor y la tranquilizó, asegurándole que no había problema. Este gesto amistoso, junto con la situación insólita, hizo que el video se viralizara rápidamente en TikTok. Alcanzó más de 600 mil reproducciones y acumuló alrededor de 46.000 “me gusta”, además de una gran cantidad de comentarios de personas que compartieron anécdotas similares.

El video no solo provocó risas, sino que también destacó la frecuencia con la que ocurren estos errores. En un mundo donde muchos autos se parecen, no es raro que las personas, distraídas o con prisa, se equivoquen de vehículo. La historia de esta mujer llamó aún más la atención porque los vehículos no eran iguales.