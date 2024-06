Axel Kicillof tildó de "ignorante" a Javier Milei y apuntó contra ley Bases: "No tiene un artículo a favor de la clase media"

El gobernador bonaerense criticó con mucha dureza al Gobierno y le parece "inadmisible" que hable de golpe de Estado.

Es “inadmisible que el gobierno hable de golpe de Estado o terrorismo”, criticó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recién llegado de su viaje a Roma, donde se reunió con el Papa Francisco. Además, calificó al presidente Javier Milei de "ignorante" y aseguró que la ley Bases: “Agrede a la producción, el trabajo y los derechos. No tiene un artículo a favor de los derechos de los sectores medios”. El gobernador bonaerense salió al cruce de las declaraciones del presidente Javier Milei, quien lo calificó de "enano comunista" que genera déficit fiscal. Es un "ignorante", respondió Kicillof en declaraciones radiales. "Lo que tiene que hacer es devolverle a la provincia y a todas las provincias los recursos que legalmente les sustrajeron", agregó. Además, Kicillof rechazó las acusaciones de Milei y defendió su gestión, durante una entrevista concedida a radio am750. Según Kicillof, Buenos Aires "no es una provincia que tenga ni los recursos o gastos para ser derrochadora de algo. No lo hubo nunca. PBA tiene una cuestión estructural con la coparticipación. Todo eso lo han recortado. Mientras nos sacan los recursos, hay cada vez más necesidades y demandas". "Que haya presos por manifestarse en democracia es un espanto”, se indignó el gobernador y reclamó por la “inmediata libertad a quienes se llevaron presos”, durante una entrevista en radio am750. En total, el miércoles pasado fueron detenidos 33 personas durante la represión frente al Congreso, de las cuales 17 fueron liberadas. Para Kicillof, la manifestación contra la Ley Bases fue absolutamente pacífica "a la que asistieron muchísimos sectores, mucha gente movilizada espontáneamente. No sé de qué están hablando. Es una aberración caracterizarlo de esa manera (como terrorista)”, señaló Kicillof. Consultado por los posibles infiltrados, Kicillof aseguró que es una "práctica lamentable y penosa", aunque admitió que no tiene pruebas. De todas maneras, señaló que como algo probable. "Es lo que se ve en muchas imágenes”, advirtió. El gobernador bonaerense volvió a criticar con dureza la Ley Bases aprobada en el Senado. Para él “agrede a la producción, el trabajo y los derechos” y “no tiene un artículo a favor de los derechos de los sectores medios". Lejos de atraer inversiones y creación de puestos de trabajo, Kicillof asegura que "es una ley de entrega de los recursos naturales y el patrimonio natural, le da superpoderes al presidente que gobierna por decreto”. Las consecuencias son muy profundas, sostiene Kicillof. “Legaliza un modelo económico y un modo de gobierno. Los proyectos en todas sus versiones son malísimos para quienes se quieren jubilar, para el trabajador, para las pymes y la producción nacional”, dijo el mandatario. Ante este panorama, para Kicillof “La gente se fue a manifestar contra esto porque es una agresión y es la profundización de políticas terriblemente nocivas”.