Francos, sobre la relación Milei-Villarruel: "El Presidente no tiene ningún problema en juntarse con su vicepresidenta"

El jefe de Gabinete destacó el rol que tuvo la titular del Senado en la aprobación de la ley Bases y aseguró que Milei quiso que ella desempatara la votación.

A menos de una semana de la aprobación de la ley Bases, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a la relación entre Javier Milei y Victoria Villarruel, quien tuvo el voto definitorio para que el Senado le diera el visto bueno al proyecto oficialista, y aseguró que "el Presidente no tiene ningún problema en juntarse y tener reuniones con su vicepresidenta". Además, sostuvo que el mandatario quiso que ella desempatara "y obtuviera ese minuto importante" durante el tratamiento de la ley Bases. Milei tenía previsto un viaje para el miércoles, día en el que se trató la iniciativa en la Cámara alta, y en caso de que él no hubiera en el país, Villarruel no iba a poder continuar sus funciones como presidenta del Senado ya que hubiera tenido que reemplazarlo al frente del Poder Ejecutivo. Sin embargo, según relató Francos, el Jefe de Estado le pidió que estimara la hora de la votación "para postergar su viaje y que Victoria Villarruel pudiera presidir y definir con su voto", dijo en diálogo con Radio Mitre. "Nosotros sabíamos que había una alta probabilidad que la votación terminara empatada 36 a 36, entonces tenía que definir la presidenta del senado. El Presidente quiso esperar para que Victoria Villarruel fuera la que desempatara y obtuviera ese minuto importante en el que ella después de haber ayudado tanto al tratamiento de la ley en el Senado, pudiera ser la que desempatara con su voto afirmativo", explicó el funcionario. Estas declaraciones llegan en medio de las crecientes versiones que señalan un distanciamiento entre los mandatarios. Al respecto, Francos aclaró: "El Presidente no tiene ningún problema en juntarse y tener reuniones con su vicepresidenta, es su compañera de fórmula y con ella ganaron la elección. Hay que quitar esta hojarasca del medio y seguir atendiendo temas importantes", sostuvo.