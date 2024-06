Emily Blunt negocia protagonizar la próxima película de Steven Spielberg

Parece que Emily Blunt podría haber encontrado su próximo papel, puesto que la actriz está en conversaciones para protagonizar el próximo proyecto de Steven Spielberg.

Por el momento el acuerdo no es definitivo, si bien desde Deadline aseguran que la actriz nominada al Oscar está en las primeras conversaciones para protagonizar la misteriosa nueva película de Spielberg para Universal Pictures y Amblin Partners.

Si las negociaciones llegan a buen término, Blunt interpretaría uno de los dos papeles principales en esta película cuya trama de momento desconocemos, aunque informaciones previas señalaron que Spielberg estaba trabajando en una historia original de ovnis. La cinta contará con el respaldo Universal Pictures y se estrenará el 15 de mayo de 2026.

David Koepp escribirá el guion de esta nueva película donde volverá a colaborar con Spielberg tras proyectos como 'Jurassic Park' (1993), 'The Lost World: Jurassic Park' (1997), 'War of the Worlds' (2005) e 'Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull' (2008).

Emily Blunt

El último proyecto de la actriz llegaba apenas hace unas semanas. Se trata de 'El especialista', película de acción donde comparte cartel con Ryan Gosling. Además, el año pasado fue una de las partícipes del éxito de 'Oppenheimer', de Christopher Nolan. Respecto al mítico director su último proyecto fue 'Los Fabelman', en 2022. Esta película contaba una versión ficticia de su adolescencia y sus primeros años como cineasta.