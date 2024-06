El senador peronista apuntado por CFK, Alberto Fernández y Di Tullio respondió las críticas: “La consigna era que explote todo”

El legislador por la provincia de Entre Ríos defendió su apoyo en general a la Ley Bases en el Senado y cuestionó a Unión por la Patria: “No traicioné a nadie”, aseguró.

El senador nacional Edgardo Kuider (Entre Ríos) se defendió hoy de las críticas de los expresidentes Cristina Kirchner y Alberto Fernández por haber votado a favor -en general- de la Ley Bases en la Cámara alta. También replicó a su par Juliana Di Tullio, que pidió al Partido Justicialista que lo expulse de sus filas.

“La consigna era que explote todo; era rechazar todo porque los mercados al otro día se iban a disparar, iba a haber una corrida cambiaria, el país iba a caer en incredibilidad. Íbamos a entrar en una crisis peor, y nosotros podemos llegar a salvarnos de esa crisis, pero la sociedad no”, planteó el legislador en declaraciones radiales.

A su vez, aseguró: “No traicioné a nadie”. “El RIGI yo lo voté en contra y algunos senadores de Unión por la Patria votaron a favor, y se hizo solapadamente”, agregó a Radio Splendid, y completó: “No podemos permanentemente boicotear. Si no gobernamos, preferir que se prenda fuego todo para volver a gobernar... Con esa lógica, que hay que cambiar, el peronismo ha llegado a este punto de crisis rotundo. Hoy no sé quién conduce el peronismo”.

Kuider, y el correntino Carlos “Camau” Espínola, fueron blanco en los últimos días de duras críticas desde sectores del kirchnerismo, cuestionamientos a los que se sumó la expresidenta Cristina Kirchner, quien reposteó en X un mensaje en el que recordaba que ambos dirigentes fueron elegidos encabezando la boleta del Frente de Todos. Alberto Fernández también planteó sus cuestionamientos y dijo que “ambos traicionaron a sus votantes al apoyar la denominada Ley Bases”.

El senador por Entre Ríos, consultado por estas críticas, afirmó: “Las manifestaciones de Alberto me da pena; si hay alguien que ha traicionado es Alberto. Han destruido al peronismo con el tiroteo con Cristina. Tuvo la oportunidad de construir un nuevo peronismo y no tuvo la valentía suficiente para hacerlo”.