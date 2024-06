Bizarrap habló de la lista precios de artistas para fiestas de egresados que se viralizó

A través de su cuenta oficial de X, el productor musical confirmó lo que muchos jóvenes esperaban tras una información viral sobre sus precios.

Hace unos días atrás se viralizó en X una lista publicada por una joven en la que se revela qué precios tienen los artistas del momento para presentarse en Fiestas de Egresados. "¿Lo que cobran los artistas una fiesta de egresados? Nosotros pagamos a DJ Pirata $150 mil, una gangucha", escribió la usuaria.

La misma incluyó a Bizarrap, uno de los productores musicales más icónicos no sólo de Argentina, sino también a nivel mundial, por lo que muchos adolescentes siempre velan por tener su presencia. Sin embargo, en la lista de X se asegura que Bizarrap no hace presentaciones en Fiestas de Egresados. Tal es así que esto impulsó algunos memes en las redes sociales, los cuales ya llegaron a manos del productor musical.

Ante esto y el hecho de que el post consiguió un total de 10 millones de visualizaciones, Biza tuvo una divertida reacción que ya llamó la atención de sus fanáticos. Esto es porque, al aparecer en la lista, citó la publicación y escribió en mayúsculas y sin tapujos: "NO HAGO". Y, si bien no dijo más nada sobre el tema, solamente reafirmar algo que ya se conocía, el post superó los 140 mil likes.



