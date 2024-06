Se quiso teñir el pelo de violeta y terminó con el peor resultado: “La situación se me fue de las manos”

El desafortunado intento de la joven se volvió viral en TikTok, con más de 28 millones de reproducciones.

Una joven usuaria de TikTok, conocida como @bogarinvalen, intentó teñirse el pelo de violeta y resultó en un divertido contratiempo que rápidamente se volvió viral en TikTok, con más de 28 millones de reproducciones.

Todo comenzó con la intención de darle un toque de color a su cabello. Sin embargo, la joven relató: “Se me fue de las manos la situación y todavía no me salió toda la tintura”. En el clip, se puede ver a Valeria con la cara y las manos completamente manchadas de azul. Aunque el color que salía de su pelo al mojarlo era violeta, claramente el tinte no se limitó a su cabello.

Las imágenes muestran a Valeria cubierta de tintura, mientras intenta explicar la situación con una mezcla de humor y resignación. La reacción de sus amigas no se hizo esperar; entre risas y expresiones de asombro, una de ellas la describió como “un avatar”, luego de salir a comprar comida, dejando sola a la desafortunada de Val para lidiar con el desastre capilar.