El Diputado Daniel Arroyo anticipó que votará en contra de bienes personales y ganancias

En dialogo con Radio Panorama el legislador por Unión por la Patria, Daniel Arroyo, anticipó su voto pero vaticinó que tendría una aprobación en la cámara.

Daniel Arroyo Diputado Nacional por Unión por la Patria, exministro de Desarrollo Social de la Nación durante la gestión de Alberto Fernández, dialogó con Radio Panorama sobre la votación en la Cámara de Diputados de Bienes Personales e Impuestos a las Ganancias, anticipando que lo haría en contra.

Indicó que en caso de aprobarse que se vuelva a cobrar este impuesto “un millón cien mil trabajadores volverán a pagarlo. En senadores volvió atrás, yo voy a votar en contra pero es seguro que va a salir”, resaltó Arroyo.

Además se mostró contrariado sobre las modificaciones a Bienes Personales: “hay 140.000 personas a las que se les va a bajar un impuesto, pero a más de un millón de trabajadores se los van a subir”.

Entre las cosas positivas que se mantienen resaltó: “Continúa la moratoria jubilatoria y también se mantuvo el monotributo social” y se refirió a las observaciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional sobre el ajuste realizado por el Gobierno: “el FMI viene planteando hace rato sobre el ajuste que viene haciendo el gobierno, que los sectores más castigados son los desempleados y los jubilados”.

Detalló además que él ve tres grandes problemas con las medidas llevadas adelante por el Gobierno de Milei:

1 - Falta comida en los comedores y que hay más gente en los comedores

2 - El endeudamiento de las familias que están “tapando agujeros” como puede. Ante esto expresó que presentó un proyecto para que aquellas familias que se endeudaron “para comer o comprar un guardapolvo hasta $200.000 ponerles un tope a los intereses que se les cobran”.

3 - La pobreza en la clase media

Sobre el final de la entrevista se le consultó sobre el estado actual del peronismo y si se encuentra en “estado de descomposición o recomposición” a lo que el Diputado Arroyo indicó que: “Hay que hacer una crítica muy profunda y cambios en el peronismo. La gente votó algo que no sabía bien para donde iba, pero tenía en claro que no quería seguir como estábamos o volver para atrás” y profundizó “hay que concebir otras ideas, los jóvenes ya no quieren que el Estado se meta en todo, quieren más libertad. Se tendrá que ver si estamos (el peronismo) en un proceso de recomposición”, concluyó.