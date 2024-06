Rodrigo De Paul: “Me da miedo el día que Messi no esté más en la Selección”

El mediocampista argentino habló del momento en el que el capitán no juegue más con la albiceleste.

Rodrigo De Paul, mediocampista de la Selección Argentina, aseguró que le da "miedo" imaginar al equipo sin la presencia del capitán del equipo nacional Lionel Messi en el futuro.

"A mí me da miedo el día que Messi no esté más en la Selección. Yo siempre lo hablo con él. Con él es todo más fácil. Todas nuestras comodidades son gracias a él. Es la base de todo esto", comentó el futbolista del Atlético Madrid.

"Él siempre me dice: ‘Vos podés levantar un teléfono el día que le falte algo a la Selección y yo estoy ahí. Yo voy a ser siempre parte de ustedes’", agregó De Paul en diálogo con Telemundo.

El futbolista surgido en Racing y Messi, son compinches en las concentraciones de Argentina y juntos, lograron los títulos de la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial Qatar 2022.

Sin bien no hay una fecha de retiro para el astro rosarino en la Selección, según sus declaraciones el ese día no estaría muy lejos, ya que en varias ocasiones no garantizó que dispute la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Por otra parte, De Paul le dejó un mensaje a Leandro Paredes en la previa de Copa América 2024: “Comiendo caramelos, tomando mates o simplemente acompañándonos! Ahí vamos con la misma ilusión que el primer día, quedáte cerca que todo es mejor! Te quiero hermanito”.

La Selección Argentina enfrentará a Canadá el próximo jueves, desde las 21, en Atlanta por la primera fecha del Grupo A. Luego se medirá ante Chile y Perú en Miami.