Bautista Mascia y su confesión para Denisse de Gran Hermano: “Estoy enamorado”

El uruguayo se sometió a unas picantes preguntas y respondió sin filtros sobre su relación con la ex hermanita.

Bautista Mascia reveló el amor que le tiene a Denisse González de Gran Hermano (Telefe), y aseguró que está enamorado.

En marco, de unas preguntas para entretener a los hermanitos, el uruguayo respondió sin filtros a las mismas. El encargado de leerlas fue Darío Corti, quién le preguntó: “¿Estás enamorado ahora?”

¿Qué dijo Bautista Mascia sobre Denisse González?

“Estoy claramente en una etapa de enamoramiento donde pensás como si tuvieses... Agarrás el peluche, una foto de ella y me peleo con Gran Hermano porque no me da la foto de Denisse. Estoy como embobado”.

Y continuó: “Es claramente esa etapa donde estás idealizando a una persona, estás enganchado y te gusta. Siento que es como la primera etapa de decir "estoy enamorado".

En conclusión, Bautista Mascia reflexiono: “Acá adentro nos conocimos un mes y poquito, la verdad es que no nos conocemos en profundidad. Obviamente nos vamos a dar el espacio afuera, creo que estoy en esa etapa”.

¿Quién se irá de Gran Hermano?

La gala del 17 de junio, se dividió en dos partes, una estrategia que no le favoreció en nada a Telefe ya que perdió rating. Pero dentro de la gala de ayer, Bautista Mascia fue uno de los salvados de la noche, y cosechó un 0,1% de los votos del público.

Es así, que todo se definirá en la gala de eliminación del 18 de junio, y sabremos quién abandonará la casa: si lo hace Juliana Furia Scaglione o Martín Ku.