Brasil asegura que los ciudadanos que intentaron el golpe de Estado a Lula se esconden en la Argentina

Advierten que el gobierno de Milei esconde a ciudadanos brasileños que intentaron el golpe de Estado contra Lula.

En Brasil argumentan que en la Argentina podría haber 100 brasileños que participaron del intento de golpe de Estado al presidente Lula da Silva, y que podrían haber entrado al país mediante pasos no habilitados. El hecho ocurrió en enero del 2023 en Brasilia, y lograron escaparse luego de romper las tobilleras electrónicas que tenían por orden del Tribunal Supremo de Brasil. "La Justicia brasilera condenó a 145 personas que asaltaron la Cámara de Diputados y el palacio del Planalto, la casa de Gobierno en Brasilia. Estaban con tobilleras, las rompieron y se fueron, en su mayoría, a la Argentina y otros a Paraguay. Algunos se exhiben en redes en Buenos Aires y hasta dieron notas", aseguró el periodista Raúl Kollmann en C5N. "Entraron con documentos de otros o en baúles de autos. Algunos no entraron por Migración, sino por los ríos que están secos. No se sabe cuántos hay en Argentina", agregó, detallando la forma en la que lograron alcanzar su objetivo de llegar a la Argentina. Además, la relación entre Lula y Milei está lejos de ser la mejor, ya que en el G7 no se habrían ni saludado, y el hecho de que el Gobierno libertario esconda a los ciudadanos brasileños no hace más que echar aún más leña al fuego. Dos de los ciudadanos, Luiz Fernandes Venancio y Marcos Siman Oliveira, realizaron declaraciones al respecto: "Me impusieron medidas cautelares, no podía salir de mi casa durante el fin de semana. No podía salir del radio de mi ciudad y yo tengo que trabajar (...) Mi libertad está por encima de mi propia vida. Entonces, si tuviera que escapar, si tuviera que ir a cualquier parte del mundo, si tuviera que cruzar el océano nadando, yo soy un hombre libre y voy a morir libre", dijo Fernandes. Mientras que Oliveira explicó: "Decidimos venir acá porque no tenemos más certezas de que vayamos a ser encontrados inocentes y somos inocentes. Queremos que se respeten nuestros derechos y hoy no los tenemos garantizados. Los abogados no consiguen defendernos. Entonces buscamos asilo en este país, en Argentina, porque fue necesario".