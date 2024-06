Un joven de 21 años quedó preso por amenazar y robar a farmacéuticas que no le vendieron clonazepam

El ilícito puso al descubierto otras causas pendientes del imputado. Recibió seis meses de prisión preventiva. Ocurrió en Rosario.

Por una acumulación de causas penales, un joven rosarino con problemas con la ley y el consumo de sustancias quedó detenido por un plazo preventivo de al menos seis meses por acusaciones que van del robo al encubrimiento. El imputado cayó detenido por última vez el pasado viernes 14 de junio por el robo en una farmacia céntrica, donde exigió que le vendieran barbitúricos sin receta y luego amenazó a las empleadas, e incluso se apropió del teléfono del comercio.

El fiscal César Pierantoni imputó a Daniel Iván B. (21) por haberse presentado en una farmacia de calle San Luis, ya entrada la noche. Allí, frente a la negativa de las dos empleadas de venderle clonazepam sin receta, exhibió una tijera y las intimidó para luego apropiarse de un celular del negocio. "Vos salís o batís la cana y yo te apuñalo", aseguran que dijo el asaltante. Las dos empleadas se comunicaron al 911 y al cabo de un patrullaje, el personal policial aprehendió al imputado a metros de la zona.

Este robo reciente puso al descubierto otras causas pendientes, por las cuales también llegó a audiencia. Frente al juez Nicolás Vico Gimena, dijo no tener trabajo, no haber terminado la escuela primaria, como tampoco no saber leer ni escribir.

Una de las causas es por daños y data de 24 de octubre de 2022. En esa ocasión, Daniel Iván B. rompió con un martillo los vidrios de un centro de día, ocasión en que resultó demorado.

Dos días después, fue detenido por el intento de robo de un celular con un cuchillo tipo tramontina.

Por último le imputaron haber recibido a sabiendas de su origen ilícito dos teléfonos iPhone que había sido sustraídos el 24 de mayo pasado en una estación de servicios.

Un chofer de colectivo que circulaba por barrio Bella Vista Oeste alertó a un patrullero con señas de luces. Por ello, el personal policial entrevistó al chofer que señaló que uno de los pasajeros –no era otro que Daniel V. – no había pagado el viaje y además llevaba encima varios teléfonos celulares. Por esta causa, lo imputaron por encubrimiento.

En la audiencia, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley. Pero el juez dictó un plazo de seis meses.