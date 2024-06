Los 8 Escalones: un joven lloró desconsolado al ver que otro participante era parecido a su abuelo fallecido

Un participante no pudo ocultar su emoción al ver que el hombre le traía muchos recuerdos de su familiar y se quebró en plena emisión del ciclo.

Los 8 Escalones logra atrapar a sus televidentes en cada emisión. Los participantes que concurren al programa de trivias no solo dejan su marca por sus emotivas historias, sino también por sus ocurrencias. En esta oportunidad, el ciclo de Guido Kaczka estuvo cargado de emoción, ya que uno de los jugadores vivió un momento inimaginable.

En la emisión del martes por la noche, un joven llamado Matías llamó la atención de los presentes por su comportamiento mientras otro de los concursantes, ganaba el gran premio de 3 millones de pesos. Así, mientras Edgardo, que se encontraba en el último escalón, celebraba la victoria junto a su familia, el joven lloraba desconsolado en uno de los últimos escalones.

Al ver lo que ocurría, el conductor comentó: “Ey Matías, mirá que sos sensible eh, mirá que sos sensible, Matías”. Lejos de evadir el comentario, el competidor explicó el motivo detrás de su llanto, lo cual dejó a todos sin palabras. “Pasa que el primero de junio falleció mi abuelo y Edgardo me hace acordar mucho a él”, comentó mientras el animador se lamentaba por la situación recientemente vivida.

Su confesión sensibilizó profundamente al ganador de esa noche, quien le dejó el cheque conmemorativo a su familia y se acercó a él. Con un fuerte abrazo, el hombre le dijo unas palabras al oído, las cuales resultaron ininteligibles para los televidentes debido al alto volumen de la música. Por su parte, el menor de los competidores le respondía: “Gracias, felicidades”. A los agradecimientos se sumó Guido, quien los dirigió a Matías por su participación en el programa de preguntas y respuestas.