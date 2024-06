Tras la salida de Furia de Gran Hermano, el programa no se emitirá este jueves

El canal decidió cancelar la emisión de Gran Hermano este jueves 20 de junio por un evento muy especial. Mirá el motivo.

Tras la sorpresiva eliminación de Juliana “Furia” Scaglione en un tensísimo mano a mano con Martín Ku, Telefe anunció que levantará Gran Hermano el jueves 20 de junio.

La gala quedó suspendida por una razón de fuerza mayor: el jueves debuta la Selección argentina frente a Canadá en la Copa América. El horario del partido coincide con el del popular reality y como el canal de las pelotitas coloridas lo transmite, debió suspender el programa.

Tal como está establecida la programación, a las 20:30 comenzará la previa del choque de la Scaloneta contra el combinado canadiense. Lionel Messi y compañía debutarán a las 21 horas.

Por otra parte, a las 22:45 comenzará el post partido con un análisis de especialistas. Por lo tanto, no se emitrá la gala en la que los participantes de Gran Hermano suelen salvar a un compañero y subir a placa a otro. A las 23, en tanto, saldrá al aire “Por el mundo en la Copa”.

Por otra parte, Gastón Trezeguet anunció esta mañana que el programa de hoy tendrá una modificación respecto a los anteriores. :“Hoy tenemos el íntimo de Santi del Moro con Furia”. “Después, en otra parte vamos a estar los analistas, pero no va a estar el club de resentidos”, detalló.

En tal sentido, el ex participante de la primera edición señaló que no habrá ex jugadores en el piso. A la vez, opinó que Juliana Scaglione “se lo merece” dado el innegable protagonismo que tuvo en Gran Hermano.