Milei encabeza el acto por el Día de la Bandera en Rosario y parte a España para nueva gira europea

Por primera vez como presidente, Milei estará en Rosario. Luego inicia una nueva gira por España, Alemania y República Checa.

El presidente Javier Milei encabeza este jueves el acto oficial en el monumento por el Día de la Bandera en Rosario, acompañado por buena parte del gabinete nacional, el gobernador radical de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el Intendente (ex Frente Progresista) de Rosario, Pablo Javkin. Será horas antes de partir a una nueva gira por Europa para recibir premios en España y Alemania por su contribución a las ideas libertarias que culminará en República Checa. Milei inicia la jornada del jueves a las 8,30 desde la Aeroestación Militar Aeroparque hacia la ciudad de Rosario, donde está previsto que arribe a las 9 de la mañana y encabece el acto central en el Monumento Nacional a la Bandera, donde lo reciben Pullaro y Javkin, en medio de un fuerte operativo de seguridad, con medidas especiales para prevenir cualquier situación frente al crimen narcoterrorista que azota a esa ciudad. Petricia Bullrich y Gustavo Petri, los ministros de Seguridad y de Defensa serán parte de la comitiva, confirmaron fuentes de Casa Rosada a A24.com. Como parte del acto, Milei toma juramento de lealtad a la Bandera a cadetes del Liceo Militar General Belgrano de Santa Fe, Liceo Funes, Liceo Naval Militar Alte. Brown de Buenos Aires y Liceo Militar Gral. Belgrano y luego pronuncia un discurso por la fecha patria, para regresar a Buenos Aires a las 11 de la mañana. Milei vuelve a España en medio de un clima de tensión con el presidente Sánchez Tras haber regresado al país hace días, el presidente Javier Milei reinicia la segunda etapa de su gira internacional, con una agenda más bien informal, en la que recibirá premios de entidades libertarias en España, Alemania y República Checa y se reunirá con funcionarios de esos países pero sin tener ningún tipo de contacto con el gobierno español de Pedro Sánchez. Según informaron fuentes de la Casa Rosada a A24.com, Milei tenía previsto partir por segunda vez desde que es presidente rumbo España, a las 19 desde el Aeroparque Metropolitano a bordo del avión presidencial AR01, con la idea de aterrizar el viernes 21 de junio en la Ciudad de Madrid. Será la segunda vez que Milei pise suelo español siendo presidente. La primera vez había sido el mes pasado, cuando participó de un congreso del partido ultraderechista Vox, enfrentado al presidente socialista Pedro Sánchez. Esta vez, en medio de nuevos cruces con el presidente socialista español, Milei confirmó que no tiene previsto mantener ninguna reunión oficial con el gobierno de ese país, y en cambio, será recibido en visita oficial por la dirigente opositora y alcaldesa de la Ciudad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien lo condecorará con la Medalla Internacional de la Comunidad madrileña. Adorni calificó este nuevo viaje como una visita oficial cuyos costos serán cubiertos por Presidencia de la Nación, en medio de cuestionamientos por los gastos de viajes de Mileipara asistir a actos partidarios privados. Por la tarde, será premiado por el Instituto Juan de Mariana en el marco de la Cena de la Libertad en el Casino de Madrid, durante la Semana de la Libertad. Está previsto que brinde un discurso de 30 minutos junto al profesor Jesús Huerta de Soto, y a otros referentes del ámbito académico. El sábado Milei partirá rumbo a Hamburgo, en la República Federal de Alemania, donde será galardonado con la medalla Hayek, que se otorga en referencia al Nobel de economía Frederic von Hayek, y también disertará durante 50 minutos. Berlín será la segunda parada en el itinerario alemán del mandatario. Allí protagonizará un encuentro "informal" de trabajo con el Canciller de la República Federal de Alemania, Olaf Scholz en lo que será una “corta visita de trabajo” entre ambas delegaciones, informó la portavoz del Ejecutivo alemán, Christiane Hoffmann. La funcionaria de Scholz reveló que inicialmente estaba programado un recibimiento con honores militares en la Cancillería, una reunión bilateral y una posterior rueda de prensa, agenda que -aclaró- "no fue cancelada por el gobierno alemán". Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que "nunca estuvo prevista una reunión oficial bilateral" y relativizó las especulaciones sobre un supuesto malestar del canciller alemán por las críticas de Milei a su par español y también miembro de la Comunidad Europea, Pedro Sánchez. Aunque hasta último momento podrían surgir cambios en la agenda de Milei, el programa oficial indica que el lunes 24 de junio el jefe de Estado viajará a Republica Checa para entrevistarse a las 10.30 con el Primer Ministro, Petr Fiala, y reunirse luego con empresarios en Praga. Continuará el lunes al mediodía, con un encuentro donde recibirá el Premio del Instituto Liberal, en una ceremonia que tendrá lugar el Palacio Zofin de la capital checa, por su contribución al desarrollo del pensamiento liberal. Como última actividad de la gira, visitará en privado al Presidente de la República Checa, Petr Pavel, en la previa a la vuelta al país.