Hezbollah advierte a Israel que tiene “nuevas armas” y crece el temor a que el conflicto se extienda en Oriente Medio

El ejército israelí sigue atacando zonas fronterizas del Líbano, mientras avanza en Rafah, en Gaza. La amenaza del líder de la milicia shiíta preocupa a Estados Unidos.

Israel amenaza con extender el conflicto a Líbano para justificar la supervivencia política de su primer ministro Benjamin Netanyahu, cuando finalice su operación en Rafah, en la Franja de Gaza.

Sus acciones en el sur del Líbano matan a altos comandantes de la milicia libanesa shiíta. Hassan Nasrallah, el secretario general de Hezbollah, líder de la resistencia libanesa, le advirtió a Israel en un discurso que cuenta “con nuevas armas y capacidades de inteligencia”, que podrían apuntar al interior de Israel en caso de una guerra total e invadir la Galilea.

Un conflicto que Estados Unidos busca evitar, con la llegada de Amos Hochstein, un enviado especial al Líbano e Israel. Hochstein dijo a los periodistas en Beirut el martes que se trataba de una “situación muy grave” y que era urgente” una solución diplomática para evitar una guerra mayor”.

“Ahora tenemos nuevas armas. Pero no diré cuáles son”, dijo Nasrallah, en un discurso televisado, en la conmemoración de un alto comandante de Hezbollah muerto en un ataque aéreo israelí, en el sur del Líbano la semana pasada. "Cuando se tome la decisión, se les verá en primera línea", advirtió.

Hezbollah ha utilizado drones explosivos de fabricación local por primera vez desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas en Gaza en octubre, así como misiles tierra-aire para ahuyentar los aviones israelíes.

Los comentarios de Hassan Nasrallah se produjeron cuando el conflicto transfronterizo, que lleva meses latente entre Hezbollah e Israel, parece estar llegando a un punto de ebullición.

Fue un día después de que el alto enviado estadounidense se reuniera con funcionarios libaneses en su último intento de aliviar las tensiones. El funcionario advirtió que Israel está terminando su operación en Rafah y luego avanzará sobre Líbano.

Una muerte envuelta en misterio

Hadi Jomaa, hijo del jeque Mohammad Jomaa, figura de Hezbollah, fue encontrado muerto el jueves en circunstancias misteriosas en Houmine al-Faouqa, en la casa de Nabatiyé, en el sur del Líbano. El jeque Mohammad Jomaa participa activamente en las actividades culturales de Hezbollah.

Los detalles que rodean la muerte de Hadi Jomaa siguen sin estar claros. Algunos testigos sugieren la posibilidad de un ataque con aviones no tripulados israelíes a su coche, aunque esto no ha sido confirmado. Los medios locales informaron que el vehículo fue "el objetivo", pero no dieron más información.

Desde el 8 de octubre de 2023, el día después del inicio de la guerra en Gaza, Israel y Hezbollah han participado en escaramuzas diarias.

Desde entonces, el Estado judío ha llevado a cabo numerosos ataques selectivos contra coches y motocicletas de miembros de Hezbollah, provocando cientos de víctimas entre los activistas de este partido proiraní.

Más de cien mil combatientes

Nasrallah dijo en 2021 que Hezbollah tiene 100.000 combatientes. Pero ahora afirma que el número "es mucho mayor”, sin dar más detalles. También dijo que ha rechazado ofertas de países aliados y milicias de la región, que podrían sumar decenas de miles a sus filas.

Hezbollah, un aliado del grupo militante palestino Hamas, ha estado intercambiando ataques con Israel casi a diario, desde que estalló la guerra en Gaza el 7 de octubre, con el objetivo de alejar a las fuerzas israelíes de la asediada Franja de Gaza.

Los ataques de Hezbollah se intensificaron después de que Israel expandiera su ofensiva hacia la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, en mayo. Aumentaron aún más en junio, después de que un ataque israelí mató al comandante de alto rango de Hezbollah, Taleb Sami Abdullah, el militante de mayor rango asesinado hasta ahora durante la guerra entre Israel y Hamas.

También el martes, el ejército israelí dijo que había “aprobado y validado” planes para una ofensiva en el Líbano. Aunque la decisión de lanzar tal operación tendría que provenir de los líderes políticos del país.

¿La guerra llega hasta Chipre?

Nasrallah dijo que una guerra más amplia con el Líbano tendría “implicaciones regionales”. Hezbollah atacaría a cualquier otro país de la región que ayudara a Israel en el esfuerzo bélico.

Citó a Chipre, que ha acogido a las fuerzas israelíes para ejercicios de entrenamiento y donde viven miles de libaneses, refugiados de sus conflictos. Sugirió que Chipre podría permitir a Israel utilizar sus bases, en caso de una guerra más amplia.

En respuesta, el presidente chipriota, Nikos Christodoulides, dijo que su isla mediterránea “no está involucrada de ninguna manera” en ninguna operación militar en la región.

Chipre es “parte de la solución, no parte del problema”, afirmó, señalando el corredor marítimo Chipre-Gaza, utilizado para entregar ayuda al territorio palestino.