Denuncian que es "ilegal" la entrega de la medalla de Madrid que Ayuso le dará a Javier Milei

Desde un agrupación socialista de Madrid apuntaron contra la condecoración realizada por Ayuso. Además, cuestionaron el viaje del Jefe de Estado argentino.

El presidente Javier Milei realiza un nuevo viaje a España y, en la previa de su reunión con la alcaldesa de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, denuncian que la entrega de la Medalla Internacional de la Comunidad madrileña que recibirá de manos de la presidenta regional de Madrid no cumpliría con las "exigencias legales" al tratarse de un "viaje privado". La acusación fue llevada adelante por la agrupación política española Más Madrid. La diputada de la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, explicó la postura de la fuerza política en declaraciones televisivas: "Ante un viaje que no sabemos si es de carácter privado o público, queremos conocer los criterios por los cuáles le van a entregar una medalla a Javier Milei. Sobre todo a un presidente que ha mostrado una deslealtad absoluta y una falta de respeto ante la democracia española". La condecoración de Ayuso a Milei podría incluso ser judicializada: Bergerot aseguró que su fuerza política iría a la Justicia en caso de concretarse el homenaje. "No vamos a dudar en hacer todo lo necesario para que Milei no sea reconocido por el pueblo madrileño", enfatizó. La Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid fue creada en 2017, aunque no se entregó la primera hasta el año 2020. Está regulada por la Ley 2/2024, de 22 de abril, encargada de regular esta distinciones honoríficas, además de la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid y la Gran Cruz de la 'Orden del Dos de Mayo'. Según indica la normativa, la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid se otorga "como gesto de cortesía y como reconocimiento y respeto de los ciudadanos madrileños a los representantes de otros países y a los máximos dignatarios de organismos internacionales y de la Unión Europea, en visita oficial a la Región por su labor institucional". La Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid se entregó por primera vez en el 2020. El primer mandatario en recibirla fue el presidente venezolano entonces, Juan Guaidó. Un año después, Ayuso hizo entrega de la insignia al presidente del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas. En 2022, fue el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien recibió la condecoración, en plena guerra ya con Rusia. Por último, en 2023 fue entregada al presidente de la República de Ecuador, Daniel Noboa. En la carta enviada este jueves a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno madrileño, la agrupación progresista española, la cual se define como "la alternativa verde, feminista y de justicia social para Madrid", manifestó que, de acuerdo a la Ley 2/2024, la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid "se otorga a representantes de otros países en visita oficial en la Región". "El viaje de Javier Milei a Madrid no consta como visita oficial, sino que ha sido publicitado como una visita privada con el objetivo de recibir personalmente una condecoración por parte de un espacio de propaganda ideológica extremista, contrario a la justicia social", argumentaron en el texto dirigido a Ayuso. "No se cumple, por tanto, el requisito material para la concesión del reconocimiento previsto en la Ley madrileña", agregaron.