Tras ser eliminada de Gran Hermano, Furia recibió una insólita visita en el hotel

Furia quedó eliminada de Gran Hermano 2023 y se perdió la chance de llevarse los 70 millones de pesos y la casa prefabricada. Sin embargo, se ganó el cariño de varias personas que día a día se lo hacen saber en las redes sociales y en la puerta del hotel de Vicente López donde cumple con el aislamiento.

Este viernes, la exjugadora se asomó por la ventana y visualizó a un grupo de seguidores y familias enteras con banderas y regalos. Entre ellos también había alguien muy especial, con quien se fundió en un fuerte abrazo. Se trata de un hermoso perrito, que tampoco quiso quedarse sin la chance de conocer a la más estratega del reality.

Juliana Scaglione les agradeció a todos por tanto amor y aprovechó para hacerles un pedido muy especial a sus Furiosos: “No gasten más guita, vieja. ¿Saben qué es lo único que me importa? El amor que me tienen, vieja. Gracias por quererme tanto y bancarme. Gracias”.