“Siempre te criticará quien hace menos”: Graciela Alfano posó en bikini a los 71 y compartió consejos de vida

La actriz posó en traje de baño en Miami donde comparte sus días con su novio. Sus máximas para ser feliz.

Hace unos meses Graciela Alfano volvió a apostar al amor de la mano del empresario Carlos Bustin, con quien por estos días disfruta de momentos de relax y amor en Miami. A través de sus redes sociales, la actriz de 71 años compartió fotos playeras en bikini demostrando que no hay edades para lucir un sensual traje de baño de dos piezas.

La exmodelo aprovechó para reflexionar con sus seguidores y dio sus máximas para ser feliz. “¡Buen día todos! Increíble como en los segundos que se hicieron estas fotos sale el sol, se nubla y vuelve a salir. Así de impermanente el clima. Y les comparto algunas de mis máximas que me ayudaron a superarme”, comenzó diciendo Grace, en un posteo que en pocas horas sumó miles de corazones y comentarios.

Graciela Alfano

“Nunca va a criticarte alguien que hace más que vos. Siempre te criticará quien hace menos. ¡Pues que se mueva y deje de mirar tu vida!”, empezó enumerando mientras aseguraba que “un ganador es un perdedor que lo intentó una vez más”. “No te quedes en el camino y rodéate de gente que te motive y crea en vos”, señaló, mientras que en otra aseguraba que “la gente se enoja mucho cuando no deja que la utilices. ¡Ya se les va a pasar! Ja, ja, ja”.

“No publiques todos tus logros hasta que se concreten. Que piensen que no tenes futuro. No todo el mundo está feliz con tu progreso”, agregó la exjurado del Bailando, mientras sumaba otras del tipo “cuando te volvés perezoso, es una falta de respeto a quienes creen en vos y te apoyan. ¡A moverse!”. Y “¡seis meses de trabajo arduo, concentración, constancia y disciplina pueden cambiar tu vida para siempre!”, pormenorizaba, para terminar agradeciéndole a los casi un millón de seguidores. “Los quiero como siempre”, culminó, tras dar sus consejos de vida.

Hace un mes Graciela generó preocupación cuando contó desde Instagram, durante sus días en la ciudad estadounidense, que había quedado atrapada en medio de un temporal.“Hola a todos acá desde Miami. Parece que hay un huracán en el Golfo y está atravesando la Florida. No sé qué va a pasar, pero esperan en Miami a que pase. Por ahora, hay una lluvia tremenda, miren cómo está el mar. Increíble, cerradísimo”, expresó la expareja de Matías Alé a través de un video.

En la misma filmación, la artista mostró cómo se veía todo desde su balcón, con un cielo completamente gris y ventoso mientras que el mar se mostraba sumamente revuelto e inquieto. La imagen del temporal reflejaba la intensidad del fenómeno climático que atravesaba la región.

Para tranquilidad de todos, horas más tarde Graciela volvió a comunicarse a través de sus redes sociales para informar que el temporal se había calmado y que incluso pudo regresar a la playa para disfrutar de su descanso. “Ya se calmó todo, gracias a Dios. Pudimos volver a la playa a disfrutar del día”, comunicó, llevando alivio a quienes la siguen que estaban preocupados por su bienestar.

Hace unos días la actriz subió postales sexies desde un yate solo vestida con diminuto traje de baño y unos lentes de sol. “Cada día un horizonte nuevo, libre de prejuicios y ataduras del pasado, disfrutando cada día en la compañía de quien nos entiende y acepta tal cual somos. ¡A vivir así! Los amo”, escribió. Sus fotos y videos bajo el sol y mostrando mucha piel no tardaron en viralizarse. No por nada en sus redes sociales se hace llamar Icono Alfano. “Comparto con ustedes este domingo de relax y disfrute a full. Los quiero”, puso, mientras la llenaban de me gusta y comentarios elogiándola.