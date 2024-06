La vicepresidenta de España acusó a Javier Milei de aplicar una "política de confrontación"

Después de la visita del presidente argentino, la compañera de gobierno de Pedro Sánchez criticó su actitud "agresiva". También se lamentó por el "silencio" del Partido Popular.

La vicepresidenta del gobierno español y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, denunció la "provocación agresiva" del presidente argentino Javier Milei tras su visita a Madrid y señaló que "persigue la política de la selva, del sálvese quien pueda". El mandatario argentino estuvo de paso el viernes por España y nuevamente dejó declaraciones contundentes sobre el gobierno de Pedro Sánchez: "No dejen que el socialismo les arruine la vida", declaró tras recibir una condecoración en Madrid. La vicepresidenta primera del gobierno español afirmó que "la política que persigue Milei es la de la selva, del sálvese quien pueda, y el que tenga oportunidades que las aproveche, y el que no las tenga, que se fastidie". La funcionaria señaló que el discurso del libertario niega "que los ciudadanos tienen derecho a la igualdad de oportunidades, que es la base de nuestra convivencia y nuestra democracia". Según Montero, hacía tiempo que no se escuchaban en España "palabras tan destructivas con lo colectivo, con el bienestar social". La funcionaria se mostró sorprendida por los dichos del mandatario respecto a las políticas sociales: "Algo tan significativo como trasladar que la justicia social, que es la base de cualquier convivencia, de cualquier Constitución y de cualquier democracia, se cuestione de la forma tan agresiva que se hizo, hablando de monstruosidad empobrecedora".