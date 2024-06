Messi vuelve al MetLife, donde le hizo tres goles a Brasil y renunció a la Selección Argentina

La Scaloneta enfrentará el martes a Chile en un estadio conocido para la Pulga.

La Selección Argentina, que debutó con el pie derecho con un triunfo ante Canadá, ya se enfoca en el próximo compromiso en la Copa América.

El conjunto nacional se medirá contra Chile, este martes, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario que trae buenos y malos recuerdos tanto para Lionel Messi: en esa cancha marcón un hat trick frente a Brasil en 2012 y también perdió la final del certamen continental en 2016, el día que renunció a la Albiceleste.

El día que Messi bailó a Brasil en el MetLife Stadium

La Pulga hizo historia el 9 de junio de 2012: le marcó tres goles a la Verdeamarela, en el triunfazo por 4-3 en el amistoso que se disputó en el imponente estadio de Nueva Jersey. Ese día, el astro rosarino selló la victoria con un golazo desde afuera del área, sobre el final del partido.

A su vez, se convirtió en el quinto futbolista que le marcó un hat trick a los brasileños. "La Real Academia Española debería inventar una nueva palabra que defina a Messi con exactitud", expresó Alejandro Sabella, entrenador del equipo, tras el encuentro.

El duro golpe de la derrota contra Chile en la final de la Copa América 2016

El MetLife Stadium fue escenario de una de las derrotas más dolorosas de Lionel Messi con la Selección Argentina. El 26 de junio de 2016, la Albiceleste cayó por penales ante Chile, que se coronó campeón de la Copa América Centenario (la segunda consecutiva, tras la consagración en 2015).

El astro rosarino, quien falló su remate desde los doce pasos en la serie, rompió en llanto apenas finalizó el encuentro y luego sorprendió al mundo de fútbol al anunciar su retiro del conjunto nacional. "Lo primero que se me viene a la cabeza, y que pensaba recién en el vestuario, es que ya está, que se terminó para mí la selección. Son cuatro finales, no es para mí. Lo busqué, no se me dio, pero creo que ya está", fueron las sorpresivas declaraciones, a las que luego añadió: "Creo que sí es una decisión definitiva. Es lo que siento ahora. Es una tristeza grande lo que nos volvió a pasar. Encima me toca errar el penal a mí. Era importantísimo para tomar diferencia. Hoy me tocó errar a mí, ya está". Poco tiempo después, cambió su decisión y regresó al equipo. El resto es historia: conquistó todos los títulos (Copa América, Finalissima y Mundial) de la mano de Lionel Scaloni.

El historial completo de la Selección Argentina en el MetLife Stadium

La Selección Argentina disputó, en total, cinco partidos en el MetLife Stadium: ganó 2 y empató 3. El único encuentro oficial fue la igualdad por 0-0 frente a Chile en 2016 (los trasandinos se impusieron en los penales y se coronaron campeones de la Copa América 2016).

09/06/2012: Argentina 4-3 Brasil (3 goles de Messi, y uno de Federico Fernández)

15/11/2013: Argentina 0-0 Ecuador

31/03/2015: Argentina 2-1 Ecuador (goles de Sergio Agüero y Javier Pastore)

26/06/2016: Argentina 0-0 Chile

11/09/2018: Argentina 0-0 Colombia