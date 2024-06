Las producciones argentinas se impusieron en el festival de cine de Santiago del Estero 2024

Finalizó la séptima edición del Santiago del Estero Film Fest con una vibrante ceremonia de entrega de premios donde se develó el resultado de la contienda que involucró una quincena de países, resultando Argentina el destino de la mayoría de las estatuillas otorgadas.

Un incesante programa de actividades cinéfilas, totalmente libres y gratuitas, se desarrollaron desde el 17 de junio en el Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero, culminando la noche del pasado 22 con la gala de premiación.

Cómo parte del Programa de Clausura, se realizó la proyección de MISHQUI HUAJYAYTA, obra cortometraje de ficción realizada íntegramente durante los 6 días que duró esta séptima edición, para lo cual se organizaron dos talleres intensivos en el que participaron alrededor de 40 personas: por un lado el taller de cine realizativo SEFF EN CORTO a cargo de la directora santiagueña María Eugenia Verón, con producción técnica de Exequiel Paolleti y Silvia Nassif, y el auspicio del hotel Abbas Bristol; y el taller LA MÚSICA Y EL SONIDO EN LAS ARTES AUDIOVISUALES a cargo del músico cordobés Enrico Barbisi, en coproducción con la cooperativa cultural Del Estereo y el Centro Cultural El Observatorio.

SEFFCUELAS, competencia de videominuto para colegios secundarios de toda la provincia, fue el primer premio anunciado. En esta oportunidad, el premio lo retiene la Esc. Normal Gral. Manuel Belgrano, por el trabajo Umbría de Abraham Saganias Francisco, Arce Sebastián, Bonahora Apodaca Fabrizio, Bustamante Roger, Cura Leandro, Díaz máximo, Hoyos tomas, Ibañez mateo, Paz Ariel, Rivero mauro y Ungaretti Renzo.

Jurado SEFF 2024:

El premio en la competencia de Largometraje de No Ficción fue para El Castillo de Nartin Benchimol por una complicidad honesta con los personajes y una construcción minuciosa que no descuida su forma y su narrativa exponiendo un tema profundo donde se revela una relación compleja de clase; y para This is our everything de Frederik Subei por mostrar el reflejo urgente de una lucha descarnada de una comunidad por preservar los recursos naturales del plantea y su propia forma de vida. La cámara y el equipo acompañan a sus protagonistas de una manera fuerte en tanto que tenaz,a la vez que permite conocer desde el lado más vulnerable y sensible a estos guerreros de La Paz.

Por otro lado, el trofeo para la categoría Largometraje de Ficción se otorgó a Los de Abajo de Alejandro Quiroga y Las lecciones de Blaga de Stephan Komandarev.

A su vez el jurado de Competencia de Cortometrajes dispuso una mención especial para Serpêhatiyên Neqewimî de Ramazan Kilic, por su hermoso guión con una cinematografía armónica y actuaciones justas para recordarnos a través de una historia de solidaridad generacional y ternura la importancia del arte, la identidad y la cultura para una comunidad. Mientras que el ganador del premio fue La Perra de Carla Melo Gampert, por su impresionante trabajo de animación en base a la técnica de tinta y acuarela que logra construir y narrar personajes grotescos pero emocionantemente reales ofreciendo cantidad de información plástica a procesar. Una relación entre madre e hija que es contada con los altibajos propios de la adolescencia, los descubrimientos del cuerpo y la sexualidad. Quebrando los mandatos establecidos socialmente y la lucha con la identidad de "perra" que persigue y las autolimitaciones del universo.

La lista de premiación SEFF 2024 la completan la mención de la competencia de Trabajos Académicos LA BOLSITA DE AGUA CALIENTE de Yuliana Brutti. El premio de esta competencia fue para XIAOHUI HE TA DE NIU de Xinying Lao. Por último, el premio del público se lo llevó Después de un Buen Día de Nestor Frenkel, con el 88% de los votos.

Ganadores SEFF 2024: https://seff.com.ar/novedades/ganadores-seff-2024/

La jornada finalizó con el anuncio de la fecha para la octava edición del Santiago del Estero Film Fest: del 16 al 21 de junio del 2025, seguido de un brindis entre los presentes y el tradicional paseo por el Trencito Guara Guara, situación propicia para que el grupo de visitantes al Festival disfruten de una de las experiencias más populares de nuestra ciudad Capital.

Toda persona que desee colaborar en este proyecto colectivo y plural, puede hacerlo a través de nuestra campaña de financiamiento colectivo I LOVE MY SEFF, a la que pueden sumarse ingresando a la web www.seff.com.ar o directamente a https://cafecito.app/seff.

