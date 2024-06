Fernando Burlando se sumará como abogado de la familia de Loan: “Se perdió mucho tiempo”

Durante el día se realizaron operativos en 9 de Julio y allanamientos en Chaco en dos departamentos de María Victoria Caillava y Carlos Pérez, el último matrimonio detenido, donde se encontraron armas y municiones.

Fernando Burlando confirmó que se sumará como abogado de la familia de Loan. “Se perdió mucho tiempo”, expresó.

En ese sentido, sostuvo: "Estamos ultimando detalles con uno de los hermanos de Loan y los colegas que están trabajando desde allá para poder colaborar y sumarnos a este trabajo sumamente que es delicado y complicado".

Asimismo, analizó la situación de los delitos que estarían en juego: "Son delitos cuyas investigaciones tienen que marchar de manera acelerada y contundente en los primeros momentos. Este momento es tiempo de pérdida mientras que no se encuentre a Loan".

"Esto se ha metido en todos los hogares. No podemos permitirnos que esto le pase a ninguna criatura. Parece que vivimos en una realidad del pasado", manifestó Burlando y agregó: "La trata no es broma, es algo que existe no solo en Argentina. Lo primero es que hay que entender es que esto es una triste realidad".

En relación a los detenidos, dijo que hubo contradicción en las declaraciones: "Es prueba que los compromete. Mi recomendación es que aporten algo".