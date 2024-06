¡La familia Coleman está de vuelta!: iniciaron las grabaciones de "Un viernes de locos 2"

Disney aún no anunció los detalles de la trama de la continuación de la comedia favorita de 2003, pero confirmó su estreno en los cines para 2025.

Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis finalmente están nuevamente juntos en el set, ya que Disney lanzó un primer vistazo detrás de escena de la producción de Freaky Friday 2, que ya se está filmando oficialmente. Lohan y Curtis retoman sus papeles de Anna y Tess Coleman, respectivamente. Disney aún no ha anunciado los detalles de la trama de la continuación de la comedia favorita de 2003, pero el estudio ahora ha confirmado que Freaky Friday 2 se estrenará en los cines en 2025. Los rumores de que la secuela podría ser exclusiva para Disney+ no son ciertos. La película original recaudó 160 millones de dólares en los cines de todo el mundo. Elenco de Freaky Friday 2 Junto a Lohan y Curtis en la secuela regresan los miembros del reparto Mark Harmon, Chad Michael Murray, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Lucille Soong, Stephen Tobolowsky y Rosalind Chao. Los nuevos miembros del reparto incluyen a Julia Butters, Manny Jacinto, Maitreyi Ramakrishnan y Sophia Hammons. Si bien Lohan y Curtis adelantaron información sobre Freaky Friday 2 durante gran parte de 2023, no fue hasta marzo que Disney anunció oficialmente que la secuela estaba avanzando. Nisha Ganatra dirige la película. Recientemente dirigió episodios de “Welcome to Chippendales” de Hulu y dirigió las películas The High Note, protagonizada por Dakota Johnson y Tracee Ellis Ross, y Late Night, protagonizada por Mindy Kaling y Emma Thompson. Curtis despertó por primera vez interés en una segunda película de Freaky Friday cuando le dijo al portal “The View” en octubre de 2022 que había “escrito personalmente a Disney” sobre su deseo de hacer la secuela. El productor de la película original, Andrew Gunn, regresa para la secuela junto con la ex ejecutiva de Disney, Kristin Burr.