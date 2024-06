César "Banana" Pueyrredón: "Cada canción los llevará a un momento importante de su vida sentimental"

César "Banana" Pueyrredón visitará Santiago en una Cena Show en Zambra. La velada promete ser un evento memorable para los santiagueños.

El reconocido cantante César "Banana" Pueyrredón se presentará en una Cena Show en Zambra este viernes 28 a las 00:30 hs, donde deleitará a sus seguidores con una recopilación de los grandes éxitos de su carrera. La velada promete ser un evento memorable para los santiagueños.

En una entrevista exclusiva, César compartió detalles sobre su espectáculo: "El show va a ser una recopilación de los grandes éxitos de toda mi carrera, tanto los románticos de la época de Banana, como “Conociéndote” o “Todo lo que hago es por ti”. También estarán mis éxitos como solista, como “Cuando amas a alguien”, “Lo quiero ser más tu amigo” y “Tarde o temprano”. Hace tiempo que no canto públicamente en Santiago del Estero, así que quiero aprovechar esta oportunidad para compartir todos esos temas que la gente quiere escuchar", comentó emocionado el cantante.

César Banana Pueyrredón

Conocido por su profunda conexión con el público, César destacó el entusiasmo de sus seguidores en Santiago del Estero. "Siempre ha sido un público muy participativo, muy cálido. Estoy pasando un gran momento, mi voz está en buen estado, me cuido mucho y estoy con muchas ganas de seguir cantando muchos años más. Creo que la gente percibe esa emoción y la comparte, sumando a la energía del show", expresó Pueyrredón.

Para el artista, el cariño de su audiencia es un motor constante. "Me emociona mucho ver desde el escenario cómo la gente canta y participa, cómo sacan los pañuelos y hacen el corito famoso. La gente me para en la calle, me alienta y me pide que no deje de cantar. Es muy gratificante ver cómo mis canciones siguen vigentes a lo largo de los años", compartió con una sonrisa.

En cuanto a sus proyectos futuros, César reveló que está trabajando en nuevas canciones y en la producción de un video del show "50 años de todo un anoche contigo". "Estamos terminando de editar y compaginar todo. Vamos a publicarlo en las redes y quizás hacer una venta anticipada para que la gente tenga el material en exclusiva. Además, seguimos haciendo giras por el interior del país, llevando nuestra música a todos los rincones", adelantó.

Finalmente, Pueyrredón dejó un mensaje especial para sus seguidores de Santiago del Estero: "Están todos muy invitados a una noche inolvidable en Zambra. Será un show muy sensible, cada canción los llevará a un momento importante de su vida sentimental. Espero que se emocionen tanto como yo al cantarlas, porque esa vibración que se genera entre el público y el artista es única. ¡Nos vemos en Zambra!.

Biografía de César “Banana” Pueyrredón

Con toda la fuerza y el sentimiento de su voz y sus mejores canciones, César “Banana” Pueyrredón se presenta actualmente con un nuevo espectáculo, donde hace un recorrido por todos los éxitos de su carrera.

Uno de los máximos exponentes de la balada pop, creador de éxitos como “Conociéndote”, “Toda una noche contigo”, “Cuando amas a alguien”, ha marcado indudablemente la vida de mucha gente. Voz líder del conocido grupo BANANA, comenzó su etapa solista a mediados de 1984.

Lejos de lo meloso, de lo frívolo, sus letras hablan del amor, de los sueños, de la esperanza. Su estilo baladista y su devoción por la melodía se dieron la mano con la energía del rock y los sonidos instrumentales del pop.

Ganador de varios premios nacionales, en especial el Gran Premio SADAIC 1993. Participó como artista invitado en la presentación de Sting en el Estadio Centenario de la ciudad de Montevideo, Uruguay en 1990.

Cumple uno de su sueños al grabar un tema suyo a dúo con Armando Manzanero, “Por una mujer”, del álbum “Souvenir del Paraíso” (1999). Su última producción es: “Romántico + nuevo” (del 2004) – una recopilación de sus grandes éxitos con el agregado de una canción nueva: “En tus ojos”.

En mayo de 2010 realizó una gira por Costa Rica donde hizo dos conciertos acompañado por la Orquesta Filarmónica de Costa Rica.En Diciembre de 2010 grabó un álbum junto a la Orquesta y lo presentó en San José, Costa Rica, en febrero de 2011 y agosto 2018.

Desde hace tiempo hasta la actualidad se presenta habitualmente en diversos escenarios de todo el país, incluyendo teatros muy conocidos como el Auditorio de Belgrano, La Trastienda, El Ópera Citi, el Niní Marshall (Tigre), Teatro Roma de Avellaneda, el Gran Rivadavia de Flores, el Centro Cultural San Isidro, entre otros. Además de interpretar todos sus éxitos ya está adelantando temas de su próximo álbum: “ALMAVIVA”.

En julio de 2017 fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires por la Legislatura de la Ciudad .