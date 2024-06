El contundente mensaje de Nicole Neumann tras recibir críticas por maquillarse para salir de la clínica con su bebé

La modelo le contestó a quienes la criticaron por las redes.

Nicole Neumann dio un contundente mensaje a través de su cuenta de Instagram tras las críticas que recibió cuando publicó un video en el que mostraba cómo se preparaba para retirarse de la clínica, tras dar a luz a su bebé. En la secuencia, se la vio a la modelo en plena sesión de makeup, a cargo de su amiga, Luli de la Vega. La publicación generó revuelo en las redes, ya que varios cuestionaban a la rubia por generar estereotipos inalcanzables al mostrarse arreglada después de parir, en vez de fotografiarse al natural.

“Atrasa mil años mostrando esto”; “Dejemos de romantizar la maternidad, quedás rota después de parir”; “Esto no muestra para nada el postparto de una mujer”; “Qué mina superficial, cuánto ego”, fueron algunos de los comentarios que recibió la modelo. A los comentarios se sumó una enfermera, quien desaconsejó el maquillaje. “Está prohibido por tanto químico para un recién nacido al que levantás, le das el pecho o le ponés cerca las mejillas”, detalló.

Finalmente, una semana después de dar a luz, la esposa de Manu Urcera se defendió de los cuestionamientos. “Vamos a charlar un poquito. Hace mucho que no aparezco por razones obvias, pero estuve leyendo cosas. Me da mucha gracia, la verdad, sobre todo mujeres que no tienen ni idea cuál es la realidad, la situación del otro, pero están ahí al pie del cañón para criticar, para tirar mala onda, para decir un comentario desagradable sobre algo que ni saben cómo pasó o cuál es la interna”, comenzó diciendo la modelo en varios posteos que compartió en sus historias de Instagram.