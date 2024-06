Camila Deniz se separó de un participante de “Cuestión de peso” porque le encontró chats comprometedores

La hermana de Thiago Medina contó que terminó su relación con Marcelo, con quien pasa mucho tiene en el reality de salud.

Camila Deniz es la participante que causa sensación en Cuestión de peso (eltrece). A pocas semanas de comenzar el reality de salud, la hermana de Thiago Medina de Gran Hermano 2022 (Telefe) comenzó una relación con Marcelo, un compañero del programa.

Sin embargo, todo se fue por la borda en las últimas horas porque “Camilota”, como la apodan sus fans, encontró chats de su pareja con otra mujer.

Rodrigo Lussich estuvo reemplazando a Mario Massaccesi en la conducción de este martes y, fiel a su perfil de periodista de espectáculos, quiso saber sobre su relación.

“Acá a mí me tira la sangre, me tira el vicio. A mí me tira el oficio. Yo soy un ‘Socio del espectáculo’, y yo tengo que estar al tanto del chimento porque si no no te tiro la bomba. Y si no tiro la bomba, no tengo razón de ser. Entonces, la pregunta es, hoy no está Marce, porque Marce estaba con un problema personal y hoy no vino. ¿Cómo estás con Marce, querida? ¿Podés contar algo?”, le consultó.

Angustiada, Camila fue tajante: “De mi parte, decidí cortarlo. Porque hubo unos mensajes y… Me mandaron captura y le pregunté y confesó que sí”. “¿Quién te mandó capturas de pantalla de mensajes de Marce?”, repreguntó el conductor suplente.

“Una chica con la que él se estaba mandando mensajes, pero bueno. Nada... Cada uno sabe lo que hace y su decisión…”, dijo muy convencida. Cuando Lussich le pidió más detalles sobre el contenido de esos mensajes, la concursante señaló: “No quiero hablar tampoco mucho de la cosa”.

Y siguió: “Me vine con otra cabeza. Con otra mentalidad. Los chiquilines a mí no me caen. Me haces una y chau”.

Por último, le preguntaron a Camila si se le terminó el amor con Marcelo tras el descubrimiento de los chats y ella concluyó: “No, a mí no se me cag... el amor. A él se le cag... el amor, me parece”.