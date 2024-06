Jennifer Lawrence se prepara para protagonizar y producir The Wives

La película, inspirada en "Real Housewives", será producida por A24, la misma productora detrás de "Todo en todas partes al mismo tiempo".

Jennifer Lawrence es una parte importante de la industria del entretenimiento actual, gracias a su participación en una gran variedad de proyectos cinematográficos. Es conocida por su icónica interpretación de Katniss Everdeen en la exitosa franquicia de películas Los juegos del hambre (The Hunger Games), que la catapultó a la fama internacional. Además, ha brillado en películas como Pasajeros (Passengers - 2016), donde compartió pantalla con Chris Pratt, y El lado luminoso de la vida (Silver Linings Playbook - 2012), por la cual ganó el premio Oscar a la Mejor Actriz. Su incursión en el universo de los superhéroes también ha sido notable, con su papel como Mystique en X-Men: primera generación (X-Men: First Class - 2011). A pesar de su éxito, hubo un momento en el que Lawrence decidió tomar un descanso temporal de la actuación, antes de volver con fuerza a la pantalla grande.

Después de su reciente regreso al cine con la comedia dramática Hazme el favor (No Hard Feelings - 2023), en la cual comparte el protagonismo con Andrew Barth Feldman (Ruido de fondo), Jennifer Lawrence se encuentra en la etapa de preparación para su próximo papel protagónico en un thriller de misterio titulado The Wives. Este nuevo proyecto promete llevarla nuevamente al centro de atención cinematográfica con un intrigante guión que explora los secretos y las complejidades de un grupo de personas de clase alta detrás de un misterioso asesinato.

Jennifer Lawrence

Según lo expresado, aún no se ha liberado una trama oficial. Sin embargo, varios informes sugieren el posible enfoque de la trama: “The Wives se describe como una inspiración de la franquicia ‘Real Housewives’, centrada en la dramática vida de mujeres acomodadas desde el condado de Orange hasta Miami y Atlanta”.

La película está en sus primeras etapas de producción, por lo que aún no hay un director o directora definida para este proyecto. Sin embargo, se ha revelado que Michael Breslin (Ratatouille: The TikTok Musical) y Patrick Foley (Beach Week) serán los encargados de escribir el guión. Además, se ha confirmado que The Wives será una coproducción entre A24 (Todo en todas partes al mismo tiempo, Midsommar) y Apple Original Film (responsable de proyectos como Napoleón y Los asesinos de la luna).

Estaremos atentos a las futuras actualizaciones de The Wives. Además, Jennifer Lawrence tiene otro emocionante proyecto en el horizonte, en el cual interpretará a Ava Gardner, la esposa de Frank Sinatra, en la biopic del legendario artista. Esta película estará dirigida por Martin Scorsese y contará con la actuación estelar de Leonardo DiCaprio junto a Lawrence.