Sabag Montiel: “Yo quería matar a Cristina Kirchner y Brenda Uliarte quería ser espectadora del momento”

El hombre que gatilló en la cabeza de la entonces vicepresidenta en septiembre de 2022 se sentó en el banquillo de los acusados. El proceso judicial comenzó hoy en Comodoro Py.

Fernando Sabag Montiel, principal acusado por el atentado contra Cristina Kirchner, declaró en el primer día del juicio oral y dijo que el ataque a la expresidenta fue “un acto de justicia”. Admitió que le apuntó a la cara y alegó que el ataque tuvo un motivo “ético”. Que él no quiso beneficiarse. Dijo además que es “apolítico”, pero que creía que Cristina Kirchner era ladrona.

”Matar a Cristina”, respondió Sabag cuando le preguntaron por el objetivo del atentado. “Es corrupta. Roba. Hace daño a la sociedad y demás cuestiones que ya son sabidas”, dijo Sabag sobre la vicepresidenta. Ademas, le adjudicó la responsabilidad de haber dejado “al a país en la inflación”.

“Es ladrona, es una asesina”, sostuvo. Y dijo haberse sentido “humillado” por tener que empezar a vender copos de algodón. “En lo personal me sentí humillado”, relató.

Con respecto a su vínculo con los otros imputados, sostuvo que con Nicolás Carrizo, conocido en su momento como el “jefe de la banda de los copitos”, tuvo una relación “breve, fugaz y corta”, y meramente laboral, sin un interés político.

Con respecto a Brenda Uliarte, sostuvo que fueron pareja, que se conocieron hace siete años y que después se encontraron en lugares a los que los dos iban a escuchar “metal” o en algunas fiestas, pero que no tenían una relación estable, contó que eran “amigos circunstanciales”. Que no compartían ideas políticas. “Yo le decía que a mí Milei no me gustaba”, afirmó.

Ante una pregunta de la querella, dijo que, en el caso de Uliarte, “no le endilgaría la culpa a Milei” por la decisión de ella de participar del atentado. También contó que ella coincidía con la realización del atentado, pero que no estuvo involucrada en la operatoria. “Me acompañó”, dijo.

“Ella me escuchó. Compartió conmigo. Pero no estaba tan segura de lo que podía llegar a hacer. Capaz lo tomó como un juego de niños. No como algo serio, no como algo profundo”, afirmó.

Además, acusó a Uliarte y Carrizo de haber recibido dinero por parte de la propia vicepresidenta para autoincriminarse, aunque no dio fundamentos ni pruebas de esa afirmación.

“Soy apolítico. Las bases, el incentivo por los cuales cometí el atentado no es por tener una posición en las antípodas del kirchnerismo”, sostuvo. Varias veces dijo que no es libertario. Sí se definió a sí mismo como cristiano. “Pese a haber intentado matar a una persona, sin ser hipócrita, soy cristiano”, declaró.

Relató que tuvo aterosclerosis y que fue a ver al Padre Ignacio. Que le pasó por “fumar cigarrillo armado”, que estuvo postrado y bajó 30 kilos. También contó que durante el tiempo que lleva preso no tuvo ninguna visita y que le “rompieron el teléfono” para que no pudiera comunicarse con nadie.