César, hermano de Loan, apuntó contra sus tíos Antonio y Laudelina: “Él lo habrá entregado y ella sabe”

Después de 13 días de la desaparición del menor de cinco años, Cesar Peña aseguró que Benítez tiene “muchas causas” y pidió que detengan a la hermana de su padre.

Cesar Peña, hermano mayor de Loan Peña, el niño de cinco años a quien se lo vio por última vez el pasado jueves 13 de junio por la tarde en el paraje Algarrobal en Corrientes, apuntó este miércoles contra Antonio Benítez y Laudelina, sus tíos: “Él lo habrá entregado y mi tía sabe”, dijo en diálogo con LN+, mientras encabezaba una nueva marcha en donde familiares y vecinos pidieron por la aparición del menor.

Tras ser consultado por el caso de su hermano, el joven apuntó contra su tía Laudelina, la esposa de Benítez, quien fue el primer detenido por la desaparición de Loan: “Tienen que detenerla y que no salga más”. En este sentido señaló: “Ella sabe algo. Todos sospechamos que ella sabe algo y no lo dice”.

También aseguró que siempre sospechó de su tío Antonio y destacó que “tuvo muchas causas”. Y denunció: “Él lo habrá entregado y mi tía sabe”.

En otro momento de la entrevista, tras ser consultado por su padre, contó: “Desde que hoy se fueron al campo no lo vi todavía a mi papá”. Y sobre el estado de salud de su madre aseguró: “Todos los días tiene momentos difíciles, todos los días, no le podemos tocar el tema porque se cae. No le podemos hablar de Loan, como toda madre necesita a su hijo”.

No es la primera vez que uno de los familiares sospecha sobre la participación de Laudelina por la desaparición de Loan: el pasado domingo, en diálogo con Comunidad de negocios (LN+), Librada, hermana de la madre de Loan, sembró sospechas en torno a la participación de Laudelina, hermana del padre del menor y pareja de Benítez, uno de los seis detenidos en la causa. Tanto Antonio como Laudelina participaron del último almuerzo previo a la desaparición de Loan. “Desconfío 100% de ella”, aseguró Librada en diálogo con José Del Rio.

“De mi cuñado [José Peña] no tengo desconfianza. Él nunca supo que le iban a hacer algo a su hijo. Pero acá hay más gente que está libre, como Laudelina Peña, que se contradijo todo el tiempo. Decía que el chico había ido hasta el momento, hasta la tranquera y que más tarde había vuelto. Fue incluso la persona que dijo haber encontrado la zapatilla -la prenda estaba sobre la heladera de una locación no revelada por las autoridades-”, disparó al principio de la entrevista.

Más adelante, dijo desconfiar “100%” de Laudelina. “Es raro que le haya tomado tantas fotos a Loan y no a los otros chicos. Yo creo que lo estaban tratando de mostrar, que lo querían exhibir”, resaltó, en concordancia con una de las varias hipótesis del caso: que el niño haya sido entregado a una red de trata de personas. La mujer confesó además haber recibido amenazas por parte de la hermana de José Peña: “No la podíamos nombrar. Una vecina lo hizo y recibió una carta documento”.

Respecto de cómo se gestó el almuerzo al que asistió Loan y su padre antes de la desaparición, Librada indicó: “No sabemos. El padre dice que se trata de un día común, como cualquier otro. Fueron a la casa de la mamá [Catalina Peña] y Loan quería que lo llevara. Lo llevó a lo de su abuela y, cuando llegó, estaban todas esas personas ahí [los detenidos Carlos Pérez, Antonio Benítez, Daniel Ramírez y Mónica Millapi, y la tía Laudelina]. Él no sabía que iban a estar todos ahí”.