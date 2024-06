Se quedó con hambre en la casa de la familia de su novio pero se las ingenió para armar un plan y comer algo dulce

En una divertida anécdota compartida en las redes sociales, una joven relató cómo hizo para saciar sus ganas de comer.

Una joven compartió una anécdota que se volvió viral al visitar la casa de la abuela de su novio. A través de su cuenta de X (exTwitter), con el nombre @toyhartas, la chica mostró las capturas de pantalla de la insólita conversación que mantuvo en WhatsApp con su pareja.

“Estoy en la casa de la abuela de mi novio y son esa gente que no cena o come poco y yo tengo un hambre mortal”, comenzó relatando la joven en el tuit. “No puedo decir nada porque me da vergüenza y van a decir esta gorda siempre tiene hambre, así que planeé esto”, agregó.

La situación se tornó divertida cuando, después de una cena ligera en la casa de la abuela, la chica decidió escribirle a su novio por la aplicación para expresarle que no se había llenado y que quería comer un budín que había ahí. “Jajaja, bueno”, le respondió él, comprendiendo la situación.

“No vengas gritando lo que te digo. Decime ‘amor, ¿querés budín?’”, continuó la tuitera, evidenciando su ingeniosa estrategia para evitar comentarios incómodos. Su novio le respondió solo con una risa y ella, finalmente, le advirtió que le corte una porción grande. Adjuntó una foto al final del intercambio con el escrito: “Misión cumplida”.

El posteo rápidamente se viralizó, acumulando más de 1,1 millones de visualizaciones, 68.000 “Me Gusta” y cientos de comentarios. La creatividad y el ingenio de la joven resonaron en miles de usuarios, quienes no tardaron en compartir la anécdota y comentar sobre situaciones similares vividas por ellos.

“Es increíble el hambre que te agarra en la casa que no es de uno, yo parezco una muerta de hambre”, “En la casa de mi ex era todo al revés, me obligaban a comer porque sino no me dejaban ir” y “Yo tengo los mismos dilemas en mi vida”, son algunos de los mensajes en la publicación.