Condenaron a tres médicos y absolvieron a otros tres en el juicio por la muerte de Alejandro Cohn

El juez Facundo Ocampo fijó penas de prisión de hasta tres años y medio por el homicidio culposo del hermano menor del cineasta Mariano Cohn.

“No caben dudas de que la muerte de Alejandro Cohn fue por una encefalopatía hipóxico isquémica que se produjo por la falta de oxígeno en el cerebro”. Con esa frase, el juez Facundo Ocampo empezó a desgranar esta mañana con su veredicto las responsabilidades de los médicos imputados por homicidio culposo. Para el magistrado, la víctima, que ingresó al Hospital Central de San Isidro por una descompensación diabética en la vía pública, sufrió una “desatención primaria” que derivó en su fallecimiento. Por eso impuso condenas de hasta tres años y seis meses de prisión a tres de los seis acusados por la fiscalía y la querella. Los otros tres profesionales fueron absueltos.

El titular del Juzgado Correccional N°4 de San Isidro condenó al médico Marcelo Rodrigo Toro Solano a tres años y seis meses de prisión y siete años de inhabilitación especial para ejercer la medicina. El profesional quedará en libertad hasta que quede firme el fallo. A su vez, Ocampo impuso la pena de un año y ocho meses de prisión de ejecución condicional y cinco años de inhabilitación de la matrícula de las médicas Ana Sánchez y Carla Setti. Todos fueron considerados autores penalmente responsables del homicidio culposo de Alejandro Cohn.

El juez absolvió a los médicos Martín Montagna, María Seijo y María Quiroga y ordenó abrir una investigación penal para determinar cuál fue la conducta de las enfermeras Nancy Flores y Erlith Valverde Rivera, ambas presentes en la guardia al momento del ingreso del joven al centro de salud municipal.

Según se corroboró, Alejandro, de 35 años y hermano menor del reconocido cineasta Mariano Cohn, ingresó el 27 de julio de 2015 a la noche al hospital municipal “Melchor Posse” tras un episodio diabético que lo llevó a detener su moto para vomitar en una calle de la localidad de Martínez. Si bien llegó al lugar “lúcido y consciente”, dos días después, y previo traslado al Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires, el joven presentaba muerte cerebral y un conjunto de inexplicables fracturas y lesiones. Su deceso se constató a las 8 de la mañana del 29 de julio.

El debate oral y público se cerró con la lectura del veredicto pasadas las 9.20. Había tenido su inicio el pasado 16 de abril con nueve médicos del hospital municipal imputados por homicidio culposo y sustracción de elementos de prueba. Ellos son Darío Campos, Marina Voggelin, Maximiliano Ragazzoli, quienes fueron absueltos en la audiencia anterior, y los médicos ahora condenados y absueltos.

Para el juez Ocampo, los médicos Toro Solano, Sánchez y Setti estaban a cargo de los boxes adonde fue ingresado Alejandro luego de que el primero lo trasladó con la ambulancia sin colocarle un suero. Ninguno de ellos brindó la “atención primaria adecuada” para tratar el cuadro de urgencia clínica que presentaba, y eso llevó a que el joven sufriera una convulsión que provocaría, luego, su muerte encefálica por falta de oxígeno.

El magistrado habló de “38 minutos de defectuosa atención” y que “no se hizo nada” de lo que los peritos dijeron que había que hacerse para un cuadro de descompensación de un paciente diabético tipo 1 insulino dependiente. “La desatención ocurrió desde la ambulancia hasta su ingreso al shock room”, afirmó.

“Tal como afirmó [en el debate] la directora del hospital, los médicos trabajaban en equipo, y los tres estaban a cargo de los boxes”, aseveró el juez Ocampo, y agregó: “Ciertamente le cabe responsabilidad al médico que trae al paciente, pero eso no implica que las otras médicas del sector no tengan responsabilidad. Esta no atención (...) contribuyó en el resultado. Esa desatención primaria llevó a la descompensación de Alejandro Cohn y su posterior muerte”.